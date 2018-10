Recorrido, cortes de tráfico y guía del Medio Maratón de València

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP se celebra este domingo, 28 de octubre con un nuevo recorrido basado en el circuito que los mejores atletas del mundo y miles de populares disfrutaron en el pasado IAAF/Trinidad Alfonso Campeonato del Mundo de Media Maratón Valencia 2018. De esta forma, el recorrido será prácticamente idéntico a la cita mundialista, pero llevando la salida de la prueba a la Avenida Antonio Ferrandis, cerca del Puente de l´Assut de l´Or de la Ciudad de las Artes y las Ciencisa.

El recorrido del medio maratón más rápido de España y que posee el récord del mundo en categoría femenina (Joyciline Jepkosgei, con 1:04:51 en carrera mixta) se verá beneficiado del nuevo trazado, que reduce el número de giros en el recorrido de los 17 que hubo en el pasado Mundial a los 13 que tendrá la prueba en 2018, muy por debajo del recorrido de años anteriores.

Esta edición se ha batido el récord de participación con 15.500 participantes entre los que estará la elite mundial y nacional.

OJO, CAMBIO DE HORA

En la madrugada del sábado 27 al domingo 28 se atrasa la hora:

A las 3:00 h. serán las 2:00 h.

SALIDA:

Avenida Antonio Ferrandis

La salida se dará a las 09:00 horas y la carrera finalizará a las 11:42 horas, siendo el tiempo máximo oficial para finalizar la carrera 2h30:00.

La salida del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP tiene previsto realizar la salida en tres tandas con objeto de mejorar la comodidad y seguridad de todos los corredores.

A las 9:00 horas partirán todos los atletas acreditados hasta 1h 45 y 59 segundos de acuerdo con el orden previo establecido en las hojas de inscripción.

A las 9:06 horas saldrán todos los demás participantes que se han inscrito con tiempos entre 1h46:00 y 1h59:59.

A las 9:12 horas saldrán los participantes con marcas a partir de 2h.



7 BOXES DE SALIDA



Dorsal de fondo amarillo: sub 1h12 (Hombres) y sub 1h20 (Mujeres)

Dorsal de fondo verde: sub 1h19

Dorsal de fondo azul: sub 1h25

Dorsal de fondo naranja: sub 1h35

Dorsal de fondo rosa: sub 1h46

Dorsal de fondo violeta: sub 2h

Dorsal de fondo blanco: 2h ó más



CATEGORÍAS PARA CORREDORES CON DISCAPACIDAD



Atletas en silla de ruedas:

1) Atletas en silla de ruedas que no tengan mecanismos ni engranajes que ayuden a la impulsión de las mismas. Tan sólo está permitido el impulso con los brazos sobre el aro adherido a la rueda. Las handbikes quedan excluidas de cualquier clasificación competitiva, puesto que su uso supone una modalidad ciclista y no atlética.

Corredores de a pie:

2) Discapacitados funcionales (personas con discapacidad física, parálisis cerebral y lesión cerebral)

3) Discapacitados sensoriales (ciegos y sordos)

4) Discapacitados intelectuales



FERIA DEL CORREDOR

La Feria del Corredor está situada junto a la zona de salida y meta en una gran carpa en las inmediaciones de l'Alqueria del Basket en la Calle Isabel de Villena.

Estará abierta el viernes 26 y el sábado 27 en horario de 09:00 a 20:00 horas

Se recomienda el visitar la Feria en horarios iniciales de cada jornada por menor afluencia.

Para recoger el dorsal-chip y bolsa del corredor con la camiseta oficial Luanvi conmemorativa, será necesario presentar DNI, pasaporte o documento acreditativo.

El domingo, antes de la carrera se entregarán los dorsales a los que no los hayan podido recoger antes en la zona de salida, junto a guardarropía, de 7:30 a 8:30 horas pero sin bolsa del corredor.

Cómo llegar

La ornganización recomienda usar el transporte público.

Las líneas de la EMT que llegan a la zona de salida y meta son: 7, 13, 14, 25, 35, 95 y 99

Otra buena opción es acudir en bicicleta particula o en Valenbici. En las inmediaciones de la salida y meta hay un gran número de estaciones.

Parkings

Los que acudan con su propio vehículo tendrán a su disposición varios parkings:

1- parking del Pabellón Fuente de San Luis (entre 200 y 300 coches)

2- Avenida Antonio Ferrandis (600 coches)

3- Avenida Tres Cruces (1300 coches)

4-Centro Comercial Aqua (2.400 coches)

5- Oceanogràfic (6 euros mostrando el dorsal). (600 coches)

Duchas y WC

Los participantes tendrán servicio de duchas en el Polideportivo Quatre Carreres en la Calle Ángel de Villena

habrá wc químicos en la zona de salida y meta y a lo largo del recorrodio en los kilómetros 5, 10, 15 y 18

Prácticos

Habrá corredores que marquen los siguientes ritmos: 1:30, 1:45, 2:00 y 2:15

Servicio médico

A lo largo del recorrido habrá 6 ambulancias, 6 patinadores y 22 desfibriladores

Habrá puntos de asistencia de reflex y vaselina en la salida, kms 15 y 18



Ecológico

Habrá 100 contenedores de Ecoembes para que los corredores depositen sus envases

App

A través de la App oficial del Medio Maratón se podrá seguir a los corredores que cada uno eliga, consultar el recorrido, noticias y toda la información.