Un valenciano, en la élite de la marcha mundial

Tras probar suerte en diversas modalidades: 400 ml, 1.500 m. 800m, 3.000 obstáculos... el valenciano José Alberto Muñoz, integrante del CA Catarroja Unió Esportiva, ha encontrado en la marcha atlética su vocación. A sus 42 años y tras toda una vida ligada al atletismo, en su tercera temporada como marchador, José Alberto se ha consolidado en la elite mundial en categoría Máster 40. Como integrante de la selección española de 10kms marcha, este año ha cosechado el oro por equipos en el Europeo Indoor de Madrid, la plata en el Europeo en ruta celebrado en Alicante y la plata en el Mundial de Málaga.

n «La verdad es que ha sido una gran temporada», así resume José Alberto Muñoz el año 2018 en el que se ha consolidado como un pilar básico en el equipo español de marcha en la categoría de más de 40 años. «Llevaba ya varios años compitiendo con mi club, el CA Catarroja UE en Campeonatos de Veteranos, había probado muchas modalidades pero decidí dar un cambio radical y pasarme a la marcha. La verdad es que no esperaba que mi adaptación fuese tan buena», explica José Alberto que ha tenido un gran mentor: «mi amigo y uno de los mejores marchadores veteranos del mundo, Toni Ferrer, ha sido un gran apoyo, él es mi entrenador y ha sido fundamental para mí. Adaptarse a la marcha no es fácil, los primeros meses fueron difíciles, tenía muchos dolores, los músculos tenían que acostumbrarse a una disciplina muy diferente a lo que había hecho hasta ahora».

Para José Alberto, el momento más importante de su carrera llegaba el pasado septiembre en el Campeonato del Mundo de Veteranos celebrado en Málaga: «fui el tercer mejor español y poder contribuir a que España alcanzase la medalla de plata fue muy especial. La competición fue impresionante, con más de 8.000 atletas procedentes de todo el mundo, una gran experiencia».Aunque su irrupción en la marcha ha sido tardía, José Alberto Muñoz tiene una larga trayectoria en el atletismo: «Empecé de niño en la antigua sección de atletismo del Valencia CF, luego lo dejé durante unos años, es un deporte muy exigente, si quieres estar arriba con los mejores, le tienes que dedicar mucho esfuerzo».

Después de unos años alejado del mundo del deporte, José Alberto se reencontraba con las zapatillas hace 8 años: «En 2010, con 35 años empecé de nuevo a correr contagiado por la fiebre del running que se vive en València». Aunque su especialidad siempre ha sido la pista, también quiso probar la sensación de cruzar la meta de un maratón: «He corrido dos veces el Maratón de València, aunque no es la distancia que más me va. El primero hice 3:01, me quedé a sólo 1 minuto de bajar de la 3 horas. Desde hace unos años entré a formar parte del equipo de veteranos del Catarroja y volví a competir en pista».



2 de diciembre, próxima cita

José Alberto Muñoz trabaja como conductor de autobuses en la EMT, una empresa que tendrá especial protagonismo el próximo 2 de diciembre en el Maratón y 10K Valencia Trinidad Alfonso: «Un gran número de trabajadores de la EMT vamos a participar en las dos pruebas. Yo lo haré en el 10k, pero no corriendo, sino como marchador. Es una gran fiesta del atletismo popular y me hace mucha ilusión representar a la EMT». El 10K le servirá además para preparar su próxima gran competición que llegará apenas unos días después: «El 16 de diciembre compito en el Campeonato de España en Getafe. Mi objetivo es subir al podio individual», afirma José Alberto quien dedica todos sus éxitos «sobre todo a mi mujer, Ana, que siempre está a mi lado apoyándome y a mis hijos: Alberto y Aitana».