Javier Mínguez: "Cerrón no ha tenido valor de despedirme a la cara"

El ya exseleccionador nacional de ciclismo Javier Mínguez afirmó no estar "sorprendido" por la no renovación en el cargo para 2019, pero sí "desencantado" porque, según él, ha contribuido a sanear las cuentas de la Real Federación Española (RFEC) "en 70.000 euros" porque trabajó gratis en 2013 y 2014 y no le han mantenido en el puesto pese a las cinco medallas en seis Mundiales, la última el brillante oro de Alejandro Valverde.

"Sorprenderme no, pero estoy desencantado personalmente. Tristeza, tampoco siento porque asumo muy bien los momentos malos. Pero si has colaborado desinteresadamente con una federación que decía que no tenía dinero, cuando todos cobraban, no lo esperas. Que se pongan a la cola, que yo estuve dos años sin cobrar", manifestó en declaraciones a Europa Press.

Para Mínguez su no renovación no obedece a razones económicas porque "en un presupuesto como el de la Federación era poner 20.000 euros más". "Y ni tan siquiera. Yo no he pedido más dinero, solo dije que a este precio no seguía. No ha querido poner encima de la mesa 20.000 euros más. A Cerrón le dije: 'No te voy a decir lo que quiero ganar porque sé de la situación de la Federación y tú no me puedes pagar lo que pagan a los seleccionadores de Italia, Francia u Holanda", desveló.

En este sentido, consideró que ha sido una decisión del presidente de la RFEC, José Luis López Cerrón, quien, a su juicio, se ha escondido detrás de una decisión de la Comisión Delegada. "Era querer o no querer, y Cerrón no ha querido. Pues, adiós y 'bye bye'. Ha argumentado todas las tretas posibles. El problema de la deuda de la RFEC no es el contrato de Javier Mínguez, porque el único que ha colaborado a la deuda soy yo. Por sus actos le conoceréis", señaló en alusión al máximo mandatario de la RFEC.

Según los Estatutos de la Federación Española, el presidente tiene la potestad de "contratar al personal administrativo y técnico que precise", dice su artículo 38.1, y Mínguez expuso que en la cena de celebración de la medalla de oro de Alejandro Valverde en el Mundial de Innsbruck le "renovó sin la necesidad de acudir a la Comisión Delegada".

"Hay que entender la situación de la federación, pero también la de Mínguez. ¿Por qué si eres amigo mío cobran todos menos yo? O, ¿es que al nuevo seleccionador le va a ofrecer dos años sin contrato y sin cobrar nada como a mí? Si es Momparler no me parece mal. A Rey muerto, Rey puesto", dijo sobre la posibilidad de que le sustituya el seleccionador sub-23, el valenciano Pascual Momparler.



"Comunicado burdo"

Compañeros en el alumbramiento del remoto Vitalicio Seguros, y ahora en la RFEC, Mínguez cree que la amistad se puede ver resentida por la forma de no renovarle. "¿Amigos? Cuando dejas dinero a un amigo y no te lo devuelve, pierdes el dinero y el amigo. Era más fácil decir 'no te renuevo porque no quiero'. Es más fácil decirlo a la cara, pero no ha tenido valor. Está poniendo excusas. No ha tenido valor de renovarme, y de decírmelo", subrayó en declaraciones a Europa Press.

Así volvió a recordar la 'deuda' que mantiene la RFEC con él desde que llegó en 2013. "He dejado en la caja de la RFEC 70.000 euros para aliviar la deuda porque no me pagaron en los primeros años, y no me han renovado. He ido a Florencia con un coche alquilado, durmiendo en un hotel de 80 euros y no me han pagado los gastos. Yo sí sé lo he dicho a la cara. Pero él, no. Son excusas de niño pequeño. Él me renovó en la cena del Mundial, y después me dijo que no lo entendió como una renovación", recordó.

Respecto al comunicado que ha hecho público este miércoles la RFEC para justificar su no renovación, lo calificó de "burdo". "Es una manipulación. Tienen miedo y Cerrón miente. Se escuda en unas declaraciones que os hice a vosotros, a Europa Press, en las que dicen que me quejaba por mi sueldo. Si es así, ¿por qué no me llevan ante la Comisión de Disciplina y me sancionan?, se preguntó.

El aún seleccionador hasta el 31 de diciembre reconoció que le hubiera gustado continuar en el cargo. "El ciclismo es mi vida. Pero los mensajes que he recibido de los corredores, entre ellos de Valverde, son lo que me llena. Me han escrito o llamado todos, me han dicho que siempre seré su jefe, y que me he ido por la puerta grande. Me quedo con el recuerdo de los corredores y de los auxiliares, con eso me quedo", recalcó Mínguez, apoyado públicamente ayer por Purito Rodríguez a través de Twitter, con duras críticas de este hacia la RFEC.