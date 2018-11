Landín y Ahouchar recibieron sus trofeos en la Gala Final del Circuito

Hassane Ahouchar y Raquel Landín han sido los grandes protagonistas de la gala de entrega de premios de la XXI edición del Circuito de Carreras Populares de la Diputació de València, que esta vez se ha celebrado en el Palacio de Congresos. La diputada de Juventud, Igualdad y Deportes, Isabel García, acompañó a las ganadoras y ganadores de las distintas categorías, en un evento con presencia de entidades colaboradoras, clubes y ayuntamientos, entre otros invitados.

Ahouchar y Landín, con varios triunfos a sus espaldas, no fueron los únicos protagonistas de un circuito que este año han completado 252 'runners'. También tuvieron su merecido reconocimiento M.ª José Cano y Patricia Montalvo, que completaron el podio en la categoría general absoluta femenina, así como Khalifa Zharnoun y Luis Félix Martínez, segundo y tercero respectivamente en la categoría masculina.

El circuito de la Diputació, en su XXI edición, ha estado compuesto por ocho carreras de 10K, una media maratón y tres grandes fondos, comenzó el 21 de abril con la XXX Media Maratón Popular de la Vall de Segó y finalizó el pasado 21 de octubre con la 10K más arraigada del circuito, la Subida al Castillo de Xàtiva, que contó con alrededor de 800 participantes.

En total, 252 corredores y corredoras han completado en la presente edición un circuito que cuenta con distintas categorías para hombres y mujeres de todas las edades, desde promesas a veteranos. Respecto a la participación femenina, una de las grandes prioridades de la organización y la diputada Isabel García, se ha mantenido un año más por encima del 20%.

Además de la entrega de trofeos, durante la gala no faltaron los regalos técnicos, uno de los principales incentivos de este circuito para reconocer el esfuerzo de los 'runners'. Esta vez los 'runners' que han completado 8 pruebas se han llevado una camiseta personalizada; los que han cubierto 9 carreras han recogido su bandana; una sudadera para las corredoras y corredores que han alcanzado la decena de carreras; y un cortavientos para quienes han logrado completar las 12 pruebas del circuito.



Participación e Igualdad

Por equipos, The Kenyan Urban, Serrano Club Atletismo y Gaes Running han sido los clubs vencedores en la categoría femenina, mientras que en la masculina han triunfado Gaes Running Team y Serrano Club Atletismo, en un Circuito que ha contado con la participación de más de 40 clubs. En cuanto a participación, han destacado el Club Deportivo Never Stop Running, la Colla El Parotet y el Club Deportivo Universitario Polideportivo de València, con 28, 24 y 19 participantes respectivamente.

En este sentido, algunas carreras como la VII 10K Nocturna Platja de Gandia contó con una masiva presencia de más de 2.500 'runners' o el XXXIX Gran Fondo Siete Aguas, que reunió a más de 1.200 participantes. Por su parte, la prueba más larga del Circuito, la media maratón de La Vall de Segó, reunió a 365 corredoras y corredores.

En la línea de incentivar la participación femenina en este circuito, esta edición ha contado con nuevas carreras 10K como las de Manises, Utiel y Benaguasil. Y para aprovechar la diversidad provincial también se han incluido otras, como el gran fondo de la Pobla de Vallbona. Con estos cambios y novedades en el calendario, la corporación ha hecho "una clara apuesta por la vertebración del territorio y la igualdad de género a través del deporte", según explica la diputada Isabel García.

Asimismo, la diputada ha destacado la importancia del deporte, que "nos da lecciones de tolerancia e igualdad, ya que ante la línea de meta todas y todos somos iguales", y el éxito de participación de este circuito, que este año ha contado con más de 12.000 corredoras y corredores, lo que, en palabras de García, demuestra "su consolidación como un atractivo para los amantes del 'running'".