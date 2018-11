El Maratón, el gran evento de València, junto a las Fallas

Un total de 30.500 corredores –22.000 en el Maratón y 8.500 en el 10K- tomarán València este domingo 2 de diciembre. El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP atraerá hasta la capital del Turia a más de 50.000 visitantes de fuera de la Comunitat Valenciana, sumando corredores y acompañantes. En total, el fin de semana del 1 y 2 de diciembre València alcanzará el 93% de ocupación turística. De los 22.000 inscritos a la prueba reina, el maratón, 7.955 provienen del extranjero y 8.147 del resto de España.

Estas cifras consolidan al Maratón Valencia Trinidad Alfonso como «El gran evento turístico de la ciudad de València después de las Fallas». Así lo afirmaba Sandra Gómez, primera teniente de alcalde y concejala de Turismo de València en la presentación del impacto Turístico de la prueba estrella del running valenciano.

Para Gómez, el maratón enlaza con la «Estrategia que llevamos a cabo desde Turismo Valencia. Queremos ir más allá de promocionarnos como un destino de sol y playa sino ofrecer eventos atractivos para los visitantes durante todo el año. El Maratón, además fomenta no sólo valores económicos sino valores como el esfuerzo y la superación, proyectan la imagen de València como una ciudad que apuesta por el deporte, nos pone además, en el mapa internacional».

Para Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso, el Maratón de València está cumpliendo con la visión que Juan Roig tuvo en 2011: «Juan Roig se quedó impresionado con la imagen de la salida del Maratón de 2011 y ahí empezó todo. Tuvo la capacidad de ver en el maratón un gran evento que podría convertirse en uno de los emblemas de la ciudad. Así, al año siguiente en 2012 surgió la Fundación Trinidad Alfonso y desde entonces, junto con la SD Correcaminos y el Ayuntamiento nos hemos volcado por posicionar a València entre las grandes citas del atletismo europeo y mundial. Hemos ambicionado grandes censos de corredores y grandes marcas. Ya estamos trabajando para que el año que viene podamos ampliar la cifra de 22.000 participantes».

Para Elena Tejedor este crecimiento del Maratón Valencia Trinidad Alfonso, primer maratón oro de España, elegido mejor carrera de España en los últimos años y consolidado entre los 4 más importantes de Europa, ha sido posible gracias a la implicación de todos los sectores: «A través de plataformas como Welcome to Valencia a la que se han adscrito ya 60 establecimientos, buscamos que los visitantes se lleven un gran recuerdo y una imagen global muy positiva de su estancia en València. No sólo de la carrera, sino también de alojamientos, transportes, comercios...». El Maratón de València tiene también convenios con Renfe, compañías aéreas, agencias de viaje... con el objetivo de facilitar la llegada de corredores foráneos. Juan Botella, gerente de la SD Correcaminos destacaba que el Maratón «Es una gran oportunidad. No sólo para los corredores, sino para todos los sectores económicos».

Este año, el 35,8% de los participantes provienen del extranjero y el 36,6% del resto de España. «El domingo, entre maratón y 10k habrá en València 20.000 corredores de fuera de la Comunitat Valenciana», destacaba Botella para quien el Mundial de Medio Maratón celebrado en marzo en València es una de las claves del crecimiento del Maratón que este año contará con 2.063 coredores foráneos más que en 2017: «El Mundial fue un gran escaparate para València». Para promocionar la prueba, el Maratón de València está presente además en las Ferias del Corredor de los principales maratones internacionales. «El programa Personal Best también ayuda mucho ya que atrae a corredores de todo el mundo que vienen a hacer su mejor marca. Nuestro próximo reto es ampliar horizontes, seguir captando más corredores de fuera de Europa».