Guía, recorrido y cortes de tráfico para el Maratón de València

El domingo 2 de diciembre se celebra el 38º Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP en el que participarán 22.000 corredores, lo que supone un nuevo récord histórico. Además, otros 8.500 corredores tomarán la salida en el 10K Valencia Trinidad Alfonso que se celebra de forma paralela y que este año estrena Etiqueta de Bronce uniéndose así a la Etiqueta de Oro del Maratón.

De nuevo la Ciudad de las Artes y las Ciencias será el centro neurálgico de la prueba.





SALIDA

La salida del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP tiene previsto realizar en cuatro o más tandas con objeto de mejorar la comodidad y seguridad de todos los corredores.

A las 8:30 horas partirán todos los atletas acreditados hasta 3h30:59, de acuerdo con el orden previo establecido en las hojas de inscripción.

Dorsal de fondo amarillo : sub 2h25 (élite Hombres) y sub 2h48 (élite Mujeres)

: sub 2h25 (élite Hombres) y sub 2h48 (élite Mujeres) Dorsal de fondo verde : sub 2h38

: sub 2h38 Dorsal de fondo azul : sub 2h50

: sub 2h50 Dorsal de fondo naranja : sub 3h

: sub 3h Dorsal de fondo violeta : sub 3h15

: sub 3h15 Dorsal de fondo rosa : sub 3h31

: sub 3h31 Dorsal de fondo marrón : sub 3h46

: sub 3h46 Dorsal de fondo gris : sub 4h01

: sub 4h01 Dorsal de fondo blanco: 4h01 o +

FERIA DEL CORREDOR

Habrásegún la marca prevista por el participante en su ficha de inscripción:El dorsal-chip seque estará ubicada en el recinto delubicado en laely eldes (de forma ininterrumpida).

En caso de no poder recogerlo en persona, se puede autorizar un tercero via internet a través de la zona de autogestión. No se entregarán dorsales a terceros que no cumplan con estos requisitos.

Con objeto de facilitar la recogida de aquellos dorsales no retirados en la Feria del Corredor, la organización dará la opción de recoger únicamente dichos dorsales (sin bolsa del corredor) junto a la zona de guardarropía el mismo domingo de la prueba de 7:00 a 8:00 horas (imprescindible DNI o PASAPORTE original).





CÓMO LLEGAR





La organización recomienda utilizar eltransporte públicoTodos los en toda la ciudad de València hasta las 16:00 horas.Lalas líneas que llegan hasta la Ciudadde las Artes y las Ciencias:Otras líneas con parada cercana sonEn la bolsa del corredor todos los participantes recibirán un vale de descuento por 1 euro para circular en taxi.El servicio de Valenbisi funcionará gratis el domingo para todos los abonadosTambién hay aparcamientos para bicis privadas en las inmediaciones a la salida- Parking 1 Fuente de San Luis-Parking 2 Avenida Antonio Ferrandis-Parking 3 Avenida Tres Cruces-Parking 4 Centro Comercial Aqua-Parking 5: Oceanogràfic (6€ todo el día presentando el dorsal)En el km 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 37,5 40 y metaGeles Enervit en los km 20 y 30 aproximadamenteFarmacia Ribera estará en los kms 20, 25, 30, 35, 37,5 y 40 con vaselina y reflexCarpas ubicadas en la Av. Profesor López Piñero, junto al Umbraclede 7:00 a 15:00 hEn la Piscina del Pabellón de la Fuente de San LuisMás de 200 puntos de animación a lo largo de todo el recorridoToda la información, recorrido, noticias y seguimiento en vivo y en directo de corredores, en la APP oficial del Maratón.En Expo Deporte se podrá donar material deportivo como camisetas, zapatillas...