Un triplete de Gallo dispara al Levante UD FS

El Levante UD FS dio un paso de gigante hacia su objetivo de mantenerse entre los ocho primeros clasificados de la máxima categoría de la LNFS y, por supuesto, al término de la primera vuelta, gracias a una sólida victoria por 4-0 frente a Industrias Santa Coloma. Los de David Madrid dominaron en todo momento a su adversario y, con un tanto de Cecilio y sobre todo un triplete de Gallo, sumaron de tres en el Pabellón Municipal de Paterna para firmar una de esas noches que tardan en olvidarse.

El conjunto granota saltó a la cancha dominador ya en el arranque del primer tiempo. El Levante UD FS, consciente de que tenía que refrendar con un triunfo en casa sus últimas buenas actuaciones, no quería dejar correr demasiado el reloj sin ponerse por delante y el primer aviso lo dio Javi Rodríguez con un misil que hizo temblar el palo izquierdo de la portería defendida por Feixas. El Industrias Santa Coloma no lograba traspasar las filas azulgranas y su mejor ocasión llegaba por un libre directo ejercutado por Pol Pacheco y que se encontró con una buena mano de Raúl Jiménez por arriba. En la siguiente acción, Cecilio adelantaría a los azulgranas tras concluir con un disparo a la escuadra un pase de Javi Sena.

Todo rodaba para el conjunto levantinista, al que todavía se le allanaba un poco más el camino cuando Pol Pacheco veía la roja directa por una entrada por detrás a Jorge Santos que no pasó desapercibida para el árbitro. Los de David Madrid no desaprovecharon la superioridad numérica y, tras un primer tiro de Jorge Santos que repelió Feixas, llegó el 2-0: Maxi Condujo la jugada abriendo al ala a Santos, que envió al segundo palo para que Gallo la empujase a la red a placer. Le tocaba dar el paso al frente al equipo catalán, que de nuevo con la estrategia intentó recortar distancias: Ximbinha puso en práctica la pizarra y Maico, dándole de tacón, envió la pelota fuera lamiendo la madera. Luego, el mismo '9' visitante puso a prueba a Raúl Jiménez tras controlar, girarse y percutir. El meta granota metió la mano izquierda para desviarla. El último intento de los de Óscar Redondo lo firmó David Álvarez: trazó la diagonal, bajó el balón con el pecho y de primeras le dio de puntera por encima del portero madrileño.

Con el regreso a la pista, el Levante UD FS no perdió el dominio del partido en ningún momento de la segunda mitad. Le tocaba mover pieza a Industrias Santa Coloma y aún así tuvo Maxi Rescia una buena oportunidad para marcar el tercero en el 23 cuando Santos recibió cerca de la portería y, sin llegar a perderla, taconeó al centro para que el argentino llegase con un tiro y la puntease. Sin embargo, detuvo Freixa. Luego, al cuadro azulgrana le valió con mantener el orden en la retaguardia a la espera de una contra para sentenciar el marcador. En una de esas carreras entre Cecilio y Sena, el valenciano fue derribado cerca del área y se cuajó la jugada del tercer tanto levantinista. Márquez ejercutó metiendo el esférico en el área y ahí apareció Gallo para volver a marcar con sutilidad. Era la sentenciar a falta de seis minutos para el final y los de David Madrid ya acariciaban con los dedos su objetivo. Industrias se la jugó con el portero-jugador tras encajar el tanto del brasileño pero ya no quedaba tiempo para la épica y sí para el estallido de alegría granota, con el cuarto gol incluido, tercero en la cuenta particular de Gallo, para poner el broche de oro a una bonita noche en Paterna.

Ficha técnica:

Levante UD FS: Raúl Jiménez, Gallo, Maxi, Javi Rodríguez, Pedro Toro –quinteto inicial-, Cecilio, Javi Alonso, Márquez, Sena, Jorge Santos y Rick.

Industrias Santa Coloma: Feixas, Pol Pacheco, Ximbinha, Uri Santos, Corso –quinteto inicial-, Maico, David Álvarez, Verdejo, Cardona y Pablo del Moral.

Goles: 1-0, min. 7: Cecilio. 2-0, min. 11: Gallo. 3-0, min. 34: Gallo. 4-0, min. 39: Gallo.

Árbitros: Busto Caparrós y Ramos Marín. Amonestación a Javi Alonso del Levante UD FS (14') y a Verdejo (14') y Cardona (26') de Industrias Santa Coloma. Expulsaron con roja directa a Pol Pacheco (10').

Incidencias: Partido correspondiente a la 13ª jornada de la Primera División de la LNFS. Alrededor de 600 personas en Paterna. El presidente del Levante UD Quico Catalán presenció el encuentro desde el Palco.