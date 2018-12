El Maratón de Valencia Trinidad Alfonso EDP bate el récord de integración

Un total de 80 deportistas con discapacidad participaron en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP y el 10k paralelo celebrado el pasado domingo. Una histórica jornada en la que se batía los récords de la prueba en categorías masculina y femenina, además del récord de participación, del récord de finishesrs... y también el récord de participación en las categorías de discapacitados físicos, intelectuales, sensoriales y silla de rueda. Con la colaboración de la Federació de Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana, FESA y de la Obra social La Caixa, el Maratón de València da así un paso más en su apuesta por la integración.

Un total de 65 deportistas adaptados participaban en el Maratón y otros 15 en el 10k. En la categoría de Diversidad Funcional participaban un total de 15 atletas de los que el más destacado fue el portugués Manuel Mendes que finalizaba con 2:41:26, seguido de Emilio Martí, con 2:42:14 y del francés Djamel Mastouni con 2:53:42.

En la categoría de diversidad sensorial participaron 22 atletas, 9 de ellos con guía al tratarse de discapacitados visuales. Entre ellos, el valenciano Juan Antonio Menor que se reencontraba con el Maratón de València por todo lo alto: «No lo corría desde 2002, estoy muy contento porque he cumplido mi objetivo que era bajar de las 4 horas (hice 3:46) aunque si no hubiera sido por unas ampollas que me obligaron a bajar el ritmo podría haber hecho menos de 3:40» afirmaba Juan Antonio, ciego total, que corrió junto a su guía. Para el atleta del Paterna Runners, el apoyo del público fue muy importante: «el apoyo de la gente en la calle por todo el recorrido fue una pasada, tener los gritos de ánimo tan cerca me ayudó mucho. Tuve los cuatro sentidos que me quedan a flor de piel, escuché a la gente animar, toqué a los aficionados, pude oler la ciudad y degustar la gran llegada... un experiencia para repetir». Pese a no ver, con la ayuda de su guía Juan Antonio completó los 42,195 kms sin problemas: «el momento más delicado era en los avituallamientos pero el resto no tuve problemas».

Junto a Juan Antonio otro grupo de atletas invidentes participaba también en el Maratón de la mano de la iniciativa Comparte Tu Energía de EDP apadrinada por Martín Fiz. Jordi Bascuñana, Carmen Soler y Ana Lucía Santiago participaron en el Maratón junto a sus guías.En la categoría de Discapacitados sensoriales se imponía Rafael Martínez, del CA Serrano con 2:31:42, seguido del portugués Jorge Pina (2:43:59) y de Óscar Santos (2:53).

En el 10K también hubo presencia en la modalidad adaptado con un total de quince inscritos: 5 participantes con discapacidad funcional, 4 con diversidad funcional sensorial y un único corredor con discapacidad intelectual. En discapacitados sensoriales se imponía Mari Carmen Paredes, de Once-Hospitalet con 40:23, seguida de Rafael Grau, con 47:04 y de Lora Piera con 1:04. En discapacitados funcionales el valenciano del Never Stop Running Alberto Sendín lograba una nueva victoria al cruzar la meta en 45:45 seguido de Alfonso Monte (54:34) y de José Luis Llorens, también del Never Stop, con 1:00:58. En discapacitados intelectuales, triunfo de David Coloma de Correcaminos con 37:00.