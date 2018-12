La mejor atleta del mundo suspende una rueda de prensa para ir a comprarse un vestido

La colombiana Caterine Ibargüen, ganadora del trofeo a la Atleta Mundial del Año, con el keniano Eliud Kipchoge (plusmarquista mundial de maratón) en categoría masculina, llegó a la gala de este martes tras protagonizar una de las anécdotas más llamativas que se recuerdan, ya que tuvo que suspender la rueda de prensa que tenía prevista a las 15:30 para comprarse un vestido, debido a que su maleta no llegó con ella a Mónaco el lunes.

A sólo cuatro horas del anuncio oficial de la ganadora del trofeo, que se iba a entregar durante la Gala del Atletismo Mundial en el Fórum Grimaldi, la campeona olímpica de triple salto tuvo que visitar tiendas para adquirir una indumentaria adecuada para el acto.

Ibargüen era la favorita para recibir el galardón y viajó a Mónaco con un vestido de gala, de diseño colombiano, que no pudo utilizar porque la maleta llegó al Principado cuando la ceremonia ya estaba en marcha.

"Ha sido un imprevisto, pero gracias a la IAAF y a Global Sports se ha solucionado todo, aunque he tenido que caminar mucho. Gracias a Dios, todo está resuelto. Estoy a gusto por cómo me presento esta noche y con muchas expectativas", comentó la campeona olímpica de triple salto", antes de conocer que sería la ganadora del galardón.



Dos horas después de la hora prevista, Caterine se presentó ante la prensa internacional, por lo que pudo celebrar la rueda de prensa que inicialmente estaba suspendida.



La colombiana destacó que ese reconocimiento era un triunfo para su país. "Este año compatibilicé la longitud y el triple como estrategia para dar más éxitos a Colombia. Lo planificamos así para dar a mi país una medalla más en los Centroamericanos y del Caribe, ya que éramos locales. Luego vimos que hacía buenas marcas en salto largo y seguimos hasta ganar también la Liga de Diamante en ambas pruebas", explicó.



La temporada próxima, sin embargo, dejará en un segundo plano el salto largo", de acuerdo con su entrenador, el cubano Ubaldo Duany. Son dos años demasiado fuertes (con Mundiales y Juegos Olímpicos) que hay que preparar minuciosamente, de forma que lo enfocaré más al triple, aunque haré una o dos pruebas de longitud".



Ibargüen anuncia que no hará pista cubierta este año. "Estoy todavía en fase de descanso activo, así que no competiremos en invierno. Luego, en el verano, tendré el campamento base en Italia (Formia y Ostia) y nos organizaremos como Duany y mi representación decidan".



Al hacer balance del año 2018, asegura que "falta mucho para alcanzar la excelencia" pero lo cataloga como "uno de los mejores" de su carrera deportiva, aunque no haya mejorado su marca personal, que es de 15,31, conseguida aquí mismo, en Mónaco.