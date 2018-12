Ratificado el segundo récord del mundo logrado en València

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) ha comunicado este jueves que ha ratificado el récord del Mundo de medio maratón conseguido el pasado 28 de octubre por el keniano Abraham Kiptum en el Medio Maratón Trinidad Alfonso de Valencia.



La nueva plusmarca mundial es de 58 minutos y 18 segundos, con la que Kiptum superó los 58:23 que tenía desde marzo de 2010 el eritreo Zersenay Tadese como anterior mejor registro mundial y que consiguió en Lisboa.



Kiptum, de 30 años y que llegaba a Valencia con una marca de 59:09, ganó el medio maratón valenciano por delante del etíope Jemal Yimer (58:33) y su compatriota Abadi Hadis (58:44).



Un año antes, Joyciline Jepkosgei rebajó en un segundo su récord del mundo de la misma distancia en València, con 1:04:51, y en marzo de este año Netsanet Kebede lograba otro récord del mundo en el Mundial de Medio Maratón en carrera exclusiva de mujeres.





Abraham Kiptum's world half marathon record of 58:18 has now been ratified: https://t.co/EyX7lO0Std pic.twitter.com/tPp82N07lO