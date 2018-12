El Fertiberia se complica por la mínima ante Palma del Río

El Fertiberia Puerto Sagunto perdió su primer partido de la temporada en casa por la mínima (32-33) ante el ARS Palma del Rio. Fue un partido en el que los locales pagaron caros los errores y las precipitaciones en ataque. Después de remontar una mala primera parte, acabaron perdiendo en los últimos minutos. Tras el 16-19 al descanso, los rojiblancos igualaron el choque y gracias a las paradas de Bruixola y Corzo le dieron la vuelta al marcador. Pero en los últimos minutos dos errores en ataque hicieron que los de Palma del Rio igualaran a la contra y se pusieran por delante a falta de menos de un minuto. Los de Nogués tenían el balón en sus manos y el arbitro pitó un penalti a favor de los rojiblancos que paró el portero de Palma del Rio y el choque terminó 32-33.

«No hay excusa. El equipo en casa no podía perder», se lamentó el entrenador rojiblanco, Vicent Nogués, a través de su perfil de Twitter. «Como responsable pido perdón a la afición que partido a partido nos lleva en volandas y que no se merece estos palos. Hemos perdido un par de batallas que no debíamos pero estoy convencido de que si seguimos todos unidos podemos conseguir el objetivo. Seguiremos trabajando duro para ello. Ahora más que nunca si estamos todos juntos sigo convencido que volveremos», en referencia al ascenso a ASOBAL por el que pelea.

El otro equipo de la C. Valenciana, el Agustinos Alicante, se impuso en su duelo frente al MMT Seguros Zamora por 22-19. De esta forma, mantiene su espectacular racha de resultados, con tres victorias consecutivas que le acercan a los puestos de permanencia en la tabla.

Liga Guerreras Iberdrola: reparto de puntos en el Cabanyal



El Canyamelar Valencia disputó en el día de ayer el encuentro correspondiente a la jornada 11 de la Liga Guerreras Iberdrola, programado en un inicio para el fin de semana del 29 y 30 de diciembre, pero adelantado para que ambos equipos puedan pasar las fiestas navideñas con sus familias. El equipo valenciano recibía en El Cabanyal a un rival directo como el Helvetia Alcobendas, pero no pudo sumar la victoria y al final ambos se repartieron los puntos, resultado que no sirve a ninguno pues los deja en puestos de descenso.