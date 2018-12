Felipe Orts, dispuesto a poner una pica en Flandes

Felipe Orts es uno de los deportistas valencianos y españoles del momento. Quizá su disciplina no sea la más popular dentro del mundo del ciclismo, pero sí la más espectacular, y no todos los días se cuenta con un Top 15 del mundo, como es el caso de este joven de 24 años de La Vila Joiosa. Orts esta ahora mismo en pleno apogeo de su temporada, y tras conseguir ya los objetivos que se había marcado para 2018, ahora afronta una gira de Navidad crucial para preparar sus objetivos de 2019, el Campeonato de España y el Mundial.

«La temporada en el ciclocross está bastante comprimida. De octubre a febrero, en apenas cinco meses, hacemos 35 carreras», relata Orts, que llegó el martes de Japón y viaja hoy a Bélgica. De tierras niponas se volvió con un triunfo en el Internacional de Utsunomiya, donde también cosechó un segundo puesto. «El sábado, en la prueba de Utsunomiya, tuvimos problema mecánico y se nos fue la carrera. Pero bueno, me ganó el 14 del ranking mundial y yo estoy ahora el 15. El domingo me encontré muy bien y gané la carrera, que era el objetivo», asegura Orts a SUPER.

«La verdad es que poco más puedo pedir al 2018. Si acaso, un poco de mejor suerte con las averías. Los objetivos están ya cumplidos. Queríamos hacer un Top 15 en la Copa del Mundo y lo conseguimos a la primera –octavo en Berna–, fuimos campeones de la Copa de España; y ahora nos falta el Campeonato de España –13 enero– y el Mundial –la primera semana de febrero en Dinamarca–», relata el ciclista de La Vila, que en apenas dos años en categoría élite se ha situado entre los mejores del mundo en una disciplina donda la experiencia es quizá más importante que en otras.

Todo un logro para un ciclista tan joven, que afronta ahora en Bélgica un tramo muy importante de la temporada. En apenas una semana, disputará cinco carreras, cada una de una categoría diferente, pero todas importantes para sumar puntos en el ranking mundial y para preparar de la mejor forma posible las dos citas claves de la temporada, el Campeonato de España y el Mundial de Dinamarca, que están a la vuelta de la esquina.

«Este bloque de Navidad es muy importante. Tenemos muchas carreras y de mucho nivel. Puede ser muy positivo si coges buena forma para los grandes objetivos que están a la vuelta de la esquina, pero es peligroso también porque con tantas carreras, el frío, el barro, puedes coger un resfriado o sufrir una lesión. Hay que estar muy atentos», asegura Felipe Orts.

Sobre la polémica cancelación del Ciclocross Ciudad de Valencia, Orts da su opinión como un habitual en la línea de salida cada año. «Sé que había problemas, pero es una verdadera lástima. La verdad es que el sitio donde se ha realizado todos estos años me encanta. Es un gran circuito que propicia carreras espectaculares porque es rápido y llano y permite pocas diferencias. Es una pena que una prueba tan bonita e importante no pueda realizarse», dice Orts, que en verano se pasa a la bici de carretera y que disfutará como uno más de las siete etapas que La Vuelta 2019 disputará en València. «Todo lo que sean pruebas de alto nivel y ciclismo en València, como el recorrido de La Vuelta 2019, es perfecto», reconoce.