Bradley Wiggins anuncia la fecha de su muerte

El ciclista más laureado en la historia de los Juegos Olímpicos ocho medallas, Bradley Wiggins, ha sorprendido al mundo entero con unas declaraciones al programa TalkSPORT presentado por Jim White, en las que se aventuró a decir la fecha de su muerte.

A sus 38 años, el que fuera campeón del Tour de Francia en 2012, destacó que "me moriré a los 60 años, después ya no estaré aquí". Una afirmación que sorprendió al presentador y por la que le volvió a preguntar: "¿No quieres viivir más de 60 años, 60 son suficientes?.

El británico, que no deja de lado su sueño de competir en los Juegos Olímpicos de Tokio pero en la modalidad de remo y que fue acusado en su día de dopaje, insistió al respecto, dejando una frase que puede llevar a diversas interpretaciones. "Solo me quedan como unos 20 años y entonces me iré".