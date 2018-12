Este Levante UD FS tiene ganas de ´Playoffs´

El Levante UD FS terminó el año 2018 y arrancó la segunda vuelta del campeonato como un toro. Lo hizo con una buena victoria frente al Viña Albali Valdepeñas, con la que se resarce del tropiezo anterior en casa frente al Osasuna Magna y que le mantiene con buen ritmo en la pelea que en la segunda vuelta alcanzará un buen fragor por los puestos de Playoffs por el título. Pedro Toro capitalizó con un hat-trick un triunfo que, de todos modos, fue muy coral por parte de los discípulos de David Madrid.

El choque empezó muy de cara para el Levante UD FS, que tenía claro que debía presionar para aprovechar las imprecisiones en la salida de balón de los manchegos; y de hecho lo hicieron en varias ocasiones durante el encuentro. En el primer minuto, ya rozó el gol Jorge Santos y en la siguiente acción, tras un robo del propio Santos, Javi Rodríguez se la cruzaría con estilo a Víctor López para establecer el 1-0. La sonrisa le duraría poco a los de David Madrid, que dejaban toda la calle central a Mimi para que se plantase delante de Raúl y le batiese con un punterazo a la escuadra.

Tras el intercambio de golpes, el juego se enmarañó y ninguno de los contendientes lograba crear ocasiones claras para adelantarse. El Levante UD FS, de todos modos, no perdió la paciencia y esta calma le sirvió para marcar el segundo... y el tercero. Antes del descanso, los visitantes recortarían distancias, pero casi sobre la bocina, Javi Sena ponía de nuevo los dos goles de ventaja en el marcador.

Lo que depararía el segundo tiempo sería un cúmulo de emociones. No tardaría mucho más en convertir el inquietante 4-3 Chino con un lanzamiento de falta, pero a partir de ahí, el dominio fue exclusivo del Levante UD FS. Los granotas conseguía ponerse 6-3 y, aunque el Valdepeñas no se rindió e hizo trabajar de lo lindo a Raúl Jiménez, la victoria ya no se iba a escapar de Paterna. Con el triunfo, el cuadro granota se aúpa a la cuarta plaza de la clasificación, tras la derrota del Palma, y a la espera de lo que haga hoy Osasuna Magna.