Detienen a un golfista por caza furtiva de tigres

Un golfista indio de 46 años, Jyoti Randhawa, ha sido detenido y encarcelado en La India por la caza furtiva de tigres en una reserva natural ubicada en el estado de Uttar Pradesh. Randhawa fue interceptado en la noche del 25 de diciembre por las autoridades forestales, que le incautaron un rifle y más material de caza.





Golfer Jyoti Randhawa arrested on poaching charges in Uttar Pradesh's Bahraich. A .22 rifle recovered from him. pic.twitter.com/SemkQI9IvN