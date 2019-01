Acaba en urgencias tras intentar robar el móvil a una luchadora de UFC

Un hombre ha acabado en urgencias de un hospital de Brasil tras pretender robarle el móvil a la luchadora brasileña Polyana Viana hace unos días.



El incauto ladrón pretendía asaltar a la joven en las calles de Río de Janeiro, pero no contó con que Polyana Viana es una experta deportista de las artes marciales mixtas. "Le di dos puñetazos y una patada. Entonces cayó y le hice un 'mata león'. Ahí lo retuve y le dije que íbamos a esperar a la policía", contó la 'víctima' del frustrado robo en declaraciones a MMA Junkie.



El presidente de la UFC, Dana White, aportó más datos en su cuenta de Twitter: "A la izquierda está Polyana Viana, una de nuestras luchadoras de UFC y a la derecha está el tipo que le intentó robar".





On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea pic.twitter.com/oHBVpS2TQt