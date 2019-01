El Levante UD FS planta batalla al Movistar Inter

El Levante UD FS empezó el año cayendo por 3-1 en el Jorge Garbajosa frente al actual campeón de la Primera División de la LNFS, el Inter Movistar, en un duelo muy igualado, sobre todo en un segundo tiempo en el que los de David Madrid soñaron con puntuar. Lo cierto es que en los primeros 20 minutos los de Jesús Velasco mandaron e hicieron casi imposible el juego de los valencianos con una presión muy buena y, pese a encajar dos goles, los levantinistas supieron esperar su momento y buscar la flaqueza de los locales para golpear. A falta de diez, Rick recortó distancias pero Inter no estaba dispuesto a cometer más de un error, por eso son el equipo más potente del planeta, y finalmente los granotas, eso sí con honra y con todos los galones, murieron en la orilla.

El conjunto dirigido por David Madrid tuvo que sufrir desde el principio ya que los madrileños, comandados por un gran Ricardinho, metían desde su entrada en pista la sexta marcha. Ya en los tres primeros minutos tuvo que intervenir Raúl Jiménez ante sendos intentos de Pola por marcar pronto el primero pero Jorge Santos dio la respuesta con su clásica internada por el flanco izquierdo. Sin embargo, los de Jesús Velasco se saldrían con la suya y se adelantarían de formar temprana cuando el crono había corrido cinco minutos: recogió la pelota Humberto en un costado, se marchó de su par y batió por debajo de las piernas al meta granota.

Los levantinistas no lograban deshacer la madeja que había tejido Velasco en su retaguardia y les costaba mucho, con una presión asfixiante de los anfitriones, encontrar un hueco por el que poner a prueba al cancerbero Álex González. Con ese desconcierto, rompían las líneas azulgranas (jugando esta vez de blanquinegro) y uno de los que casi hace diana fue Daniel 'Japonés': se inventó un regate mágico en media pista para soltar el cañón y poner a prueba la consistencia de la escuadra visitante. Los de David Madrid lo intentaban de forma tímida. Maxi quiso sorprender a Álex con un tacón tras recibir un buen pase entre líneas de Javi Rodríguez pero el arquero local no estaba dispuesto a que le rompiesen su imbatibilidad. En el 11', sin embargo, sí que conseguía hacer diana Ricardinho y de qué forma: sacó de banda Inter y el portugués metió el pie de forma tan sutil que, con un bello globito, superó por arriba a un Raúl Jiménez que no pudo hacer nada ante tal genialidad.

David Madrid no dejó correr más el reloj y pidió tiempo muerto y sus órdenes parece que, de principio, hicieron subir el listón a los suyos. Al poco, Cecilio recogió la pelota y quiso enviarla por arriba de Álex pero de nuevo el portero abortó el intento. El partido se convertía en un correcalles y Daniel cabeceaba sin oposición un saque de esquina pero el esférico se perdió rozando el poste derecho. Daniel y Jorge Santos se sacaban de la manga sendos trallazos para sus respectivos bandos sin superar a Raúl Jiménez y Álex, respectivamente. Ortiz, por los locales, y Cecilio, para los foráneos, tendrían su turno aunque sobresalió en este toma y daca un eslalon con posterior vaselina que el cordobés del Levante UD FS sacaría casi en la línea de gol. La mejor ocasión para los granotas sería un doble penalti lanzado por Pedro Toro después de que Movistar Inter cometiese su sexta falta en el 18' pero Álex la desvió con el hombro derecho. Ricardinho y Elisandro cerrarían el primer acto con sendos tiros que no pudieron sorprender a un buen Raúl.

La segunda parte se equilibró y, si en la primera se pudieron ver muchas ocasiones por parte de ambos equipos, aunque más de los madrileños, el Levante UD FS tuvo posibilidades de obtener una mejor renta. Sobre todo llegaban buenos augurios cuando, a falta de 13 minutos para el final, el actual campeón de LNFS incurría en la quinta falta con un mundo por delante. Pero lo que realmente deparó el choque tras pasar por su ecuador fue una exhibición tanto por parte del portero Álex como, sobre todo, de Raúl Jiménez. El madrileño se hizo gigante y a partir de sus intervenciones creció el conjunto valenciano. Gadeia probó su fortaleza pero sobre todo Borja nada más arrancar esta mitad, cuando la perdieron los visitantes y retó a un duelo a muerte al meta, que salió victorioso. Santos intentó superar por arriba el cancerbero local pero tampoco tuvo éxito.

Podía suceder cualquier cosa en el Pabellón Jorge Garbajosa. Inter Movistar quería matar el duelo con el tercero pero Raúl lo impedía una y otra vez: paradón a Daniel, que luego chutó a la madera, y una mano milagrosa arriba ante un cañonazo de Elisandro. En el otro bando, Pedro Toro quería acortar distancias pero su tiro cruzado no encontró la buena dirección. Sin embargo, cuando el encuentro encaraba su último cuarto, Rick sorprendió a todos anticipándose a Álex, tras un balón que salió repelido por la retaguardia granota, y cabeceando hacia la red. Era el 2-1, con nueve minutos por delante y con la espada de Damocles de la sexta falta pendiendo sobre la cabeza de los madrileños. Entonces, fue el portero local el que pareció crecer y lo comprobó Cecilio en varias ocasiones, así como Javi Sena tras un seco zurdazo. La velada se había convertido a estas alturas en un partido de tenis con ambos guardametas aguantando el resto: en el 34', Raúl se convirtió en la peor pesadilla de Humberto al atajar un zambombazo inmisericorde del brasileño, lo mismo que experimentó después Daniel. Ya en la recta final, David Madrid se la jugó con Javi Alonso de portero-jugador pero los granotas no sacaron fruto a su juego de cinco, máxime porque Inter Movistar apenas bajó su listón defensivo en 40 minutos de juego. En los instantes finales, Gadeia interceptó una pelota en el círculo central y marcó a placer. Ya era lo de menos, no pudo ser el empate y el Levante UD FS cayó con un honroso 3-1 en el Jorge Garbajosa.



Ficha técnica:

Movistar Inter FS: Álex, Pola, Gadeia, Ricardinho, Borja –quinteto inicial-, Humberto, Elisandro, Ortiz, Daniel, Bebe y Solano.

Levante UD FS: Raúl Jiménez, Maxi Rescia, Javi Rodríguez, Jorge Santos, Pedro Toro –quinteto inicial-, Javi Sena, Márquez, Rick, Cecilio y Javi Alonso.

Árbitro: Bustos Caparrós y Ramos Marín. Amarilla para Solano (14') y Ricardinho (27'), de Inter Movistar y, por parte del Levante UD FS, a Márquez (14'), Javi Rodríguez (18') y Cecilio (36').

Goles: 1-0, min. 5: Humberto. 2-0, min. 11: Ricardinho. 2-1, min. 31: Rick. 3-1, min. 39: Gadeia.