"En 2019 mi objetivo es lograr la mínima olímpica en València"

Tras un complicado 2018 en el que una lesión de rodilla le apartó del Europeo, la atleta del CA Serrano Marta Esteban Poveda (València, 6/11/1982), mejor maratoniana española del momento, sueña con lograr el pasaporte para Tokio 2020 el 1 de diciembre en el Maratón de València.

Vigente campeona de España de Maratón, mejor marca de la temporada 2017/18, cuatro veces internacional (Mundial Medio Maratón Cardiff 2016, Copa de Europa de 10.000 en Minsk 2017, Mundial de Maratón en Londres 2018 y Mundial de Medio Maratón en Valencia 2018) y actual recordwoman de la Comunitat Valenciana de Medio Maratón con (1:12:08). Su palmarés es impresionante. ¿Qué hito le gustaría añadir ahora?

—Ahora mismo mi sueño es ser olímpica, participar en Tokio 2020 y voy a luchar por lograrlo. Tengo ya 36 años y sé que no me quedan muchos tiros, así que voy a darlo todo por lograrlo.

—El año 2018 ha sido complicado para usted. Después de finalizar como mejor española en el Mundial de Medio Maratón en València (1:14:47), una lesión de rodilla le privó de estar en el Europeo. Después de meses alejada de la competición reapareció en el 10K Valencia Trinidad Alfonso el pasado 2 de diciembre. ¿Cómo se encuentra ahora, ha recuperado ya la forma?

—Estoy en ello. Tenía muchas ganas. Estoy intentando preparar primero bien el 10.000, luego la Media, mejorar mis marcas en estas distancias y por último, el maratón dejarlo para más adelante. Ese es el camino si quiero bajar de 2:29 en maratón en 2019. Ir paso a paso.

—¿Qué sensaciones tuvo en el 10K del 2 de diciembre en el que acabó con una marca de 35:08?

—Bueno... Llevaba ocho meses sin ponerme un dorsal y sólo dos entrenando, desde el último fin de semana de septiembre. Así que acabé contenta con el resultado.

—No sería fácil para usted ver el maratón tan de cerca y no participar.

—Sí, claro. Es el Maratón en el que tengo mi marca personal (2:30:47 en 2016) y correr en casa es impresionante.

—Supongo que en 2019, el Maratón de València está en su agenda.

—Por supuesto, mi gran objetivo del año es el 1 de diciembre en el Maratón de Valencia lograr la mínima para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

—Tras una larga temporada sin entrenador ahora ha confiado en José Luis Mareca ¿por qué?

—Sí, llevo mes y medio con Pepe Mareca, el mismo entrenador de Chiqui Pérez, Toni Abadía... y muy bien. Yo sé prepararme muy bien la maratón, pero quería afinar para el 10.000 y decidí pedir su asesoramiento. Yo empecé tarde en el atletismo y directamente lo hice en pruebas de fondo, no pasé por la pista, por el 1.500, el 3.000, 5.000... Para bajar tiempo en maratón tengo que ganar velocidad y eso significa preparar a tope un 10.000. Ese es el camino.

—¿Cómo han sido esos ocho meses alejada del atletismo por la lesión de rodilla? Psicológicamente habrá sido muy complicado para usted.

—Ha sido duro. Mi ilusión era correr el Campeonato de Europa de Maratón, venía de quedar 21ª en el Mundial de Londres y por qué no soñar con un top ten en el Europeo, e incluso, quién sabe, en un Maratón pueden pasar muchas cosas, las favoritas podían fallar y a mí salirme un día perfecto. Pero todo se vino abajo. En junio me lesioné, sufría una tendinitis cuadricipital en la rodilla derecha. Era tal el dolor que no sólo no podía correr sino que no podía ni hacer bici, ni elíptica, ni conducir... Me obligó a estar tres meses y medio sin hacer nada. Iba a nadar sólo usando los brazos, y me aburría mucho. Lo pasé muy mal.

—¿Cómo fue la vuelta a los entrenamientos?

—Volver a empezar también ha sido complicado, al principio empecé con mucho miedo, cuando notas la rodilla te preocupas... pero ya voy metiendo entrenamientos más duros y cogiendo confianza.

—Comienza el año 2019, año preolímpico... Su recuperación ha llegado en el mejor momento.

—Sí. Quiero prepararme muy bien el maratón, hacer sólo uno o dos antes de los Juegos Olímpicos. El Maratón Valencia Trinidad Alfonso por supuesto que lo haré y a lo mejor estoy pensando hacer otro maratón en abril (Londres, Hamburgo... no lo sé aún). Sólo haría otro maratón después del de València en el caso de que no me hubiese ido bien y decidiese intentarlo de nuevo. Mi intención es del 1 de diciembre de 2019 a julio de 2020 recuperar y preparar bien el maratón olímpico. No quiero caer de nuevo en el error de competir demasiado: hice el Mundial de Londres de Maratón, luego la Media de València, luego el Campeonato de España de Maratón en Sevilla, luego el Mundial de Medio Maratón de València y luego... me lesioné y me quedé sin poder ir al Europeo. Hay que aprender de los errores.

—¿Qué le parece la dimensión que ha cobrado el Maratón de València, situándose en el top ten mundial?

—El Maratón de València ¡es brutal! por el recorrido, por la gente... incluso con el cambio de fechas, al retrasarse a principios de diciembre también ha ganado mucho, nos aseguramos un tiempo en principio más fresco. El 1 de diciembre es muy buena fecha, a principios de diciembre en València no suele hacer viento, empieza a soplar a finales de diciembre o enero normalmente y ya no para hasta junio.

—La vida del corredor de fondo es complicada, tiene que salir a entrenar haga el tiempo que haga: con viento, con lluvia, calor... ¿cómo le afecta?

—Lo más duro sin duda es el viento, la lluvia es más llevadera, aunque también molesta mucho. En València tenemos un verano terrible por lo que yo para preparar el Maratón de València me tengo que ir de aquí los meses de más calor, buscar sitios más frescos, con menos humedad.

—¿Y a qué zonas 'huye' en verano?

—Algunos años he estado en Soria, y me gusta, está relativamente cerca, a 1.000 metros de altitud y hay buena temperatura. Otra zona que está bien es Font Romeu, que se está fresquito y está a mayor altura... Aún no sé dónde iré este verano.

—¿Otro destino podría ser Kenia? ¿La veremos entrenar con el recordman mundial de Maratón Eliud Kipchoge?

—Jajaja, pues... Marc Roig, que es el fisioterapeuta de Eliud me ha propuesto ir este verano a su casa y entrenar allí en Kenia, pero no sé... es mucho cambio. Me preocupa sobre todo el tema de la alimentación, yo tengo el estómago delicado y los cambios no me van bien. Por lo demás yo sé que allí estaría bien.

—¿Cuida mucho la alimentación? ¿Le cuesta mantener el peso?

—La alimentación es un tema complicado porque por una parte le tienes que meter al cuerpo energía para soportar entrenamientos muy duros. Hay que alimentarse muy bien. Cuidar los músculos, pero la grasa es un lastre. Procuro no comer grasas, nada de fritos, como hidratos y bastante proteína. A mí me ayuda desde hace muchos años Diego García Sáiz que es un médico nutricionista y me va bien.

—Cada día por el río se ve a muchos grupos de entrenamiento pero cuando ya se llega a su nivel será complicado encontrar a gente que aguante sus ritmos. ¿Suele entrenar sola o busca compañeros?

—La verdad es que suelo entrenar sola. No tengo grupo de entrenamiento. Algunas personas me han ayudado de vez en cuando pero en general ¡nadie quiere hacer mis entrenamientos de maratón! Encima chicas de fondo ahora mismo con quien entrenar en València no hay, sólo Liv Westphal con la que salgo a veces. Entrenar sola endurece mucho y a la hora de la verdad, en la competición estás sola. Pero para ciertos entrenamientos sí viene muy bien entrenar en grupo, te obliga a esforzarte más. ¡Ya me gustaría a mí tener un grupo, me encantaría!

—¿Cómo es un día en su vida?

—Me levanto a las 7:30 y me voy a entrenar. Por la mañana hago la sesión fuerte (rodaje largo, series...) y luego voy al gimnasio. Me voy a casa, como, descanso un poco y por la tarde 10 ó 12 kilómetros más.

—¿Qué tal le fue la San Silvestre Vallecana?

—Ya fui el año pasado y me encantó. Es espectacular. Personalmente este año no me encontré nada bien, muy bloqueada desde la salida y sin fuerzas para apretar en la bajada ni en la tremenda cuesta hasta el estadio del Rayo. Pensaba que iba a salir mejor, pero esto es lo que pasa, a veces se gana y a veces se aprende. ¡Hay que entrenar más!