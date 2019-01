Recorrido, cortes de tráfico y guía para el 10k Valencia Ibercaja

Más de 13.000 corredores participarán este domingo, 13 de enero en el 10K Valencia Ibercaja, la primera gran cita del año en València, la ciudad del running. La prueba, que celebra este año su undécima edición, está organizada por el CA 10K Valencia y la Fundación Deportiva Municipal con Ibercaja como partroninador principal y la colaboración de la Fundación Trinidad Alfonso.



La prueba, que cuenta con la Etiqueta de Bronce de la IAAF estrena esta edición un renovado circuito más llano y con menos giros con salida y meta en el Paseo de La Alameda.

Fecha: Domingo 13 de enero de 2019

Salida: 9:00 horas ¡ojo, este año se adelanta la salida a las 9:00 h.!

Lugar: Paseo de La Alameda

La salida se dará el citado domingo 13 de enero a las 9:00h desde el Paseo de la Alameda de València. El tiempo máximo de duración de la prueba será de 1 hora 40 min (100 minutos). La Organización habilitará 6 salidas diferentes, separadas cada una de ellas por 4' de diferencia, siendo la primera de ellas la de deportistas adaptados e invidentes a las 9:00h.





Feria del Corredor

Además de 10K se celebrarán otras actividades paralelas: 11:00h11:10h11:30h

Horario ininterrumpido:

Viernes, 11 de enero: de 10:00 a 20:00h.

Sábado, 12 de enero: de 10:00 a 20:00h.

Párking:

– Viernes por la mañana: 3h gratis enseñando tu dorsal a la salida

– Viernes por la tarde y sábado todo el día: gratuito



Beakfast Run el sábado 12

Rodaje, test de zapatillas New Balance y más€ Únete a nuestra quedada previa a la gran cita, y al finalizar tendrás un pequeño avituallamiento sólido, líquido y detalle oficial de nuestra Marca Deportiva, New Balance. No se requiere inscripción previa.

¿Cuándo? Sábado, 12 de enero

¿A qué hora? 9:00h

¿Dónde? Río Turia, junto al acceso a las Pistas de Atletismo

Inscripciones de última hora

Las inscripciones online al 10K Valencia Ibercaja y a sus actividades paralelas ya están cerradas, pero si no queréis perderos la gran fiesta, aún estáis a tiempo de participar. Los interesados podéis inscribiros en la Feria del Corredor que se celebra este viernes y sábado, 11 y 12 de enero:

– 10K (LowCost, sin camiseta): 10€

– Milla: 3€

– Milla Menores, 10Kids y Parque Infantil: 1€



APORTACIÓN SOLIDARIA:

Los distintos formatos de inscripción tienen la posibilidad de realizar una APORTACIÓN SOLIDARIA con un incremento de 3€, importe que la Organización donará en nombre de todos los participantes que opten por esta opción a la ASOCIACION ASPERGER VALENCIA-TEA.



OTRAS CLASIFICACIONES

CLASIFICACIÓN EQUIPOS + NUMEROSOS: Los 3 equipos más numerosos recibirán trofeo conmemorativo.

CLASIFICACIÓN EQUIPOS (por tiempos): Recibirán trofeo conmemorativo los 3 primeros clasificados. Para elaborar la clasificación, se computarán los 10 mejores tiempos de cada equipo, federado o no, sin importar el sexo de l@s atletas.

CLASIFICACIÓN MINIMALISTA*:Tanto en categoría femenina como masculina, obtendrán trofeo los 3 primeros de cada categoría y detalle KUNON.

* Calzado minimalista se considera todo aquel que no tenga desnivel entre el talón y la parte delantera (drop cero) y un máximo de 12 milímetros de separación del suelo en los pies.

RÉCORDS DE LA PRUEBA

Mujeres: Sandra Felis Chebet Tuei: 30'57''

Hombres:Nicholas Kosimbei: 27'52''