Sergio García pide perdón a sus seguidores

Sergio García ha vuelto a pedir disculpas públicamente tras su descalificación por dañar varios greens durante la tercera jornada del torneo de Arabia Saudí.



Aunque el de Borriol ya mostró su arrepentimiento días después tras las críticas de varios de sus compañeros de circuito, ha vuelto a hacerlo aprovechando su llegada al Genesis Open, nueva denominación del Los Angeles Open que se celebra en el Riviera Country Club.



El castellonense se ha disculpado a través de su cuenta de Instagram, donde ha colgado una foto con su nuevo caddie, que no es otro que su hermano, con el que ya compartió hoyos en el Wyndham Championship.



"Feliz de estar en mi primer torneo del PGA Tour y tener mi hermano como caddie de nuevo este año. He tenido tiempo para reflexionar y quiero pedir disculpas a los aficionados y a mis compañeros", explica el golfista, ganador del Master de Augusta en 2017, el único grande en su palmarés.



"Lo ocurrido no es un ejemplo de lo que quiero ser y no transmite lo que verdaderamente soy. Soy un jugador pasional y al mismo tiempo que es uno de mis puntos fuertes, también es, a veces, mi punto débil", añade.



"Estoy centrado en reconducir esas emociones, en aprender y mostrar lo mejor de mí. Gracias por todo vuestro apoyo", concluye.