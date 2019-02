El Maratón de Madrid tendrá que cambiar de fecha por las elecciones

28 de abril. Esa es la fecha elegida por Pedro Sánchez para celebrar las próximas elecciones Generales. Al filo de las10:30 horas de la mañana del viernes 15 de febrero el presidente del gobierno anunciaba la decicisión de convocar a los españoles a las urnas. Una fecha que ha supuesto un duro varapalo para el Rock & Roll Maratón de Madrid, previsto, justamente para ese día. La celebración de las Generales obligará a la organización a cambiar la fecha del Maratón y Medio Maratón que se celebra de forma paralela. Aún no se conoce la fecha definitiva pero lo que sí se sabe es que no será el 28 de abril. El colapso que supone una prueba de 42,195 kms en una ciudad la hacen totalmente incompatible con la celebración de unas Elecciones.

Al conocer la noticia de la fecha elegida por Sánchez, la organización del Maratón de Madrid hacía público el siguiente comunicado:

"Hoy a las 10:00 am (hora española) el Presidente del gobierno de España ha convocado las Elecciones Generales para el día 28 de abril de 2019, fecha en la que estaba prevista la celebración de la 42 edición del EDP Rock 'n' Roll Madrid Maratón & ½ .

Somos conscientes de vuestra preocupación y sabemos que es complicado, no obstante, os pedimos calma y paciencia ya que estamos evaluando el impacto que esto supone en la celebración del evento y valorando todas las alternativas posibles con los correspondientes organismos implicados.

En este momento no disponemos de más información, pero seguimos completamente comprometidos a brindaros una experiencia basada en los altos estándares de calidad que siempre hemos defendido y aplicado, y os aseguramos que una vez dispongamos de la información precisa necesaria, os lo comunicaremos de forma inmediata.

Muchas gracias por vuestro apoyo.



A València le sucedió lo mismo

Lo que le ha pasado al Maratón de Madrid no es nuevo. También lo sufrió Valencia en 2011. En aquella ocasión esttaba previsto que el Maratón se celebrase el 20 de noviembre pero el adelanto electoral también hacía coincidir las urnas con la fecha prevista para la prueba. Por ello, la organización se veía obligada a aplazarlo una semana y finalmente se celebraba el 27 de noviembre. El trastorno para la organización fue fuerte pero en aquella ocasión València a la postre, se vio beneficiada. La climatología se alió con el Maratón de València. El 20 de noviembre salió un día lluvioso y desapacible mientras que el 27 de noviembre el sol brilló y València disfrutó de una gran carrera.

Más de 40.000 inscritos

El anuncio de elecciónes a tan sólo 74 días del Maratón de Madrid supone un grave contratiempo ya que ya habían corfirmado su inscripción más de 40.000 corredores entre todas las distancias y muchos de ellos extranjeros. Alrededor de 15.000 corredores de todo el mundo tenían ya confirmada su presencia en Madrid el 28 de abril. Muchos corredores del resto de España también tenían Madrid como objetivo el próximo 28 de abril. El hecho de que coinicida en la Comunitat Valenciana con el Puente de San Vicente y del 1 de mayo había motivado que muchos runners valencianos se planificasen viajes a Madrid para combinar el maratón y turismo en familia. Ahora todo está pendiente de la nueva fecha que se designe.