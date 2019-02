Eusebio Cáceres y Orlando Ortega, campeones de España

Eusebio Cáceres, que revalidó este sábado su título de campeón de España de longitud en pista cubierta con un salto de 7,99 metros, se declaró "muy feliz" de volver a sentirse "saltador" después de nueve meses difíciles por las lesiones.

"Estoy muy contento porque he hecho una marca que buscaba, me he notado muy rápido, la pista era espectacular, y después de estar ocho o nueve meses de lesión en los que no he podido ni siquiera intentar saltar, es para estar satisfecho", declaró tras la final.

El atleta alicantino, que en 2013 se quedó a un solo centímetro de la medalla de bronce en los Mundiales al aire libre de Moscú, reconoció que lo ha pasado mal. "En cada competición que hacía me encontraba muy perdido, pero los campeonatos de España tienen algo que te despierta y estoy muy feliz de volver a sentirme saltador", afirmó.

Orlando Ortega, el atleta de mayor rango entre el medio millar que compite en los 55 campeonatos de España en pista cubierta, recuperó el título nacional de 60 m vallas con una marca de 7.58 segundos.

Era la decimotercera carrera de la temporada -y la duodécima victoria- del actual subcampeón olímpico, que sólo perdió la semana pasada en Madrid e intentaba aquí acercarse a su récord de España (7.48) como ensayo general de los inminentes Europeos de Glasgow.

Junto a Ortega, que este año trasladó su residencia de Madrid a Valencia, estarán en la capital escocesa Yidiel Contreras, defensor del título, que llegó segundo con 7.64, y la joven promesa valenciana Enrique Llopis (tercero con 7.75), que venía de batir en Madrid el récord nacional sub-20 con 7.72.

El subcampeón continental de pruebas combinadas Jorge Ureña fue cuarto con 7.84.



María Vicente reina con récord de España de pentatlón

La atleta barcelonesa María Vicente, de 17 años, acaparó el protagonismo al establecer un nuevo récord nacional absoluto de pentatlón con 4.412 puntos después de mejorar sus marcas personales en cuatro de las cinco disciplinas.

Vicente, la mejor combinera del mundo en edad juvenil, había empezado con récord de España sub-20 en 60 m vallas (8.35). En altura se elevó a 1,78 (marca personal), y lanzó más que nunca en peso (12,42) para situarse con 2.692 puntos a falta de la longitud y el 800. Pese a su juventud, tenía a tiro el récord absoluto en poder de Bárbara Hernando con 4.381 desde 2011.

La barcelonesa fue también la mejor en longitud con 6,36 metros. Le bastaba con hacer 2:27.25 en el 800 para batir el récord absoluto y, aunque no pudo rebajar su marca personal (2:22.77), le sobró con 2:24.91 para alcanzar esos 4.412.

Por primera vez en la historia tres españolas estuvieron por encima de los 4.100 puntos en el pentatlón. Además de María Vicente, Patricia Ortega terminó segunda con 4.211, y la castellonense Bárbara Hernando, anterior plusmarquista nacional, tercera con un punto menos.

María Vicente, actual campeona del mundo juvenil de heptatlón, acumula ya, con el de este sábado, 50 plusmarcas españolas, contando todas las disciplinas y todas las categorías de edades.

La final femenina de 60 lisos no defraudó. Sólo la foto-finish pudo desentrañar quién había ganado. El vídeo proclamó a Jael Bestué, subcampeona mundial juvenil, por delante de Estela García (titular en 2013 y 2016), ambas con 7.34, y Cristina Lara, campeona los dos últimos años y como ellas en en grupo de Ricardo Diéguez, llegó tercera con 7.36, seguida de Paula Sevilla (7.39)

La final de 3.000 sin Adel Mechaal, campeón anterior, que ha renunciado a defender su título europeo en Glasgow, y la baja por enfermedad de Sergio Jiménez, quedó muy abierta. Hizo de liebre Mauris Castillo hasta mitad de recorrido y Artur Bossy, discípulo de Carles Castillejo, logró su primer título nacional con 7:59.19 tras un ataque largo. Y como tenía mínima, estará en Glasgow, su primera experiencia con la selección absoluta.

En el 3.000 femenino, Celia Antón y Cristina Espejo hicieron carrera por delante, pero el triunfo -con mínima europea, 9:02.47- fue para esta última. La aragonesa había tirado desde la salida y cuando fue adelantada por Antón en el último giro, tuvo arrestos para reaccionar y ponerse otra vez en cabeza para ganar.

El cántabro Carlos Tobalina logró su tercer título de peso y con su último lanzamiento, de 20,39, también el billete para Glasgow. Borja Vivas, campeón el año pasado, terminó segundo con 18,89. Y el valenciano Alejandro Noguera hizo marca personal y récord autonómico con 18,87.

La madrileña Patricia Sarrapio se hizo con una plaza europea (junto con Ana Peleteiro, ausente aquí por molestias en un pie), al ganar el triple -su séptimo título- con 13,92.

En salto de altura, el valenciano Miguel Ángel Sancho tuvo que conformarse con la plata con 2,15, por detrás de Marc Sánchez, con 2,18.

La sesión matinal había deparado marcas notables en las dos finales. La guipuzcoana Maialen Axpe se coronó por vez primera campeona de pértiga con la segunda mejor marca española de la historia: 4,50, destronando a Malen Ruiz de Azúa, que había dominado los dos últimos años (en 2018 empatada con Mónica Clemente) y esta vez fue segunda con 4,38.

No hubo sorpresas en las series de 1.500. Saúl Ordóñez, Jesús Gómez y Kevin López se ganaron sin problemas el puesto en la final dominical y todos con legítimas aspiraciones de heredar el título del ausente Adel Mechaal.

En las series femeninas faltó Marta Pérez, la española más rápida de la temporada (4:10.10), que se torció un tobillo y no compitió por precaución, para no poner en riesgo los Europeos. Estarán con ella en Glasgow Esther Guerrero, que dominó aquí la segunda serie con 4:31.80, y Solange Pereira, que ganó la tercera con 4:32.28.

En semifinales de 800, Álvaro de Arriba, actual campeón, se paseó en la primera serie, que ganó en 1:51.63. El salmantino tiene mínima europea del año pasado y este domingo partirá como favorito en la final, una vez que Ordóñez se ha decantado aquí por el 1.500, aunque habrá de vérselas con Mariano García, reciente campeón sub-23.