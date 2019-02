El Levante UD FS se lleva el derbi ante el Peñíscola

El Levante UD FS tiró de raza para sacar adelante una victoria que parecía que se le complicaba cuando el Peñíscola RehabMedic le golpeaba en el mentón hasta en dos ocasiones, pero que supo finiquitar gracias a una espectacular reacción en el segundo tiempo. Los de Juanlu Alonso se adelantaron en una primera mitad que se le atascó a los granotas por la buena organización de su adversario que, nada más regresar del descanso, volvió a marcar. Sin embargo, una buena acción de Javi Rodríguez, la aparición de Márquez y Pedro Toro y de nuevo el capitán valieron el 2-4 para unos tres puntos importantísimos en la pelea de los levantinistas por no ser descabalgados de la zona noble de la clasificación.

El encuentro no empezó bien para el Levante UD FS pues, no en vano, en el segundo minuto de juego el luminoso del Pabellón Municipal de Peñíscola ya reflejaba un 1-0. Raúl Gómez fue el autor del gol, sacando brillo a la estrategia local, en un primer tiempo en el que a los de Juanlu Alonso les valió con guardar su habitual orden atrás para evitar que el conjunto granota pudiese establecer las tablas. Eso no ocurrió en el tiempo que transcurrió hasta el regreso a vestuarios, aunque los valencianos disfrutasen de alguna ocasión, eso sí, tímida. Molina detuvo el mejor acercamiento de los azulgranas, un tiro de Gallo que repelió el buen arquero de los castellonenses. Por su parte, Prieto también evitó que la desventaja se ampliase, sobre todo ante los intentos de Dani Montes y Raúl Gómez.

No fue el mejor primer tiempo de los levantinistas, pero tenían claro cómo había que reaccionar. Aunque antes tuvo que apretar los dientes el cuadro granota e incluso levantarse de otro golpe ya que, en el minuto 23, Raúl Gómez hacía el segundo para los locales. Fue anotar el bigoleador de los anfitriones y levantarse de un brinco la escuadra dirigida por David Madrid. Como por arte de magia, el Levante UD FS se quitó de encima el mal fario y, con una buena acción de Javi Rodríguez, recortaba distancias en el marcador. Los de David Madrid volvían a meterse en el encuentro, que se convirtió en un intercambio de golpes. Cecilio disparó y Molina la sacó casi encima de la línea; y los locales devolvieron el susto Raúl Gómez con un tiro que se fue al larguero y otro de Claudino que por poco no se coló por la escuadra. La saga del toma y daca la concluyó Jorge Santos con una contra que terminó con un punterazo que desvió Molina.

Un momento importante para terminar de subir la moral de los granotas fue la intervención de Prieto tras realizar el equipo la sexta falta. El madrileño se estiró totalmente de piernas para desviar con la puntera el doble penalti ejecutado por Raúl Gómez. La intervención del portero desbocó por completo en ataque a los levantinistas. A cinco del final, Javi Alonso se sacó de la chistera un pase interior para que Márquez no perdonase y remachase a las mallas. El éxtasis llegó cuando Pedro Toro encendió la mecha y soltó un cañonazo que casi rompe el palo, pero con la suerte de que golpeó en su rechace en la espalda de Molina y se convirtió en el 2-3. Ya con el portero-jugador de Peñíscola, Márquez completó su doblete y estableció a pocos segundos del final el 2-4 tranquilizador y que sería el resultado definitivo.