El Fertiberia rasca un punto sobre la campana ante Novás

El Fertiberia Puerto Sagunto salvó un punto ante el Acanor Atlético Novás en un encuentro en el que fueron a remolque y lograron remontar en los últimos minutos. El técnico Vicent Nogués destacó que «era un partido que teníamos que haber ganado, no hemos jugado bien, el equipo en ataque ha estado atascado y hemos llegado a tener el partido perdido. Con un poco de garra y lucha al final hemos conseguido salvar un punto». Los rojiblancos llegaron a fallar tres penaltis y el portero local fue el más ovacionado por su afición: «Su portero ha estado bien, pero nosotros hemos fallado lanzamientos que no debíamos haber fallado. Hemos realizado lanzamientos errados, juego atascado contra su 5:1 que nos ha incomodado en bastantes momentos y eso ha encadenado que llegáramos al minuto 27 de la segunda parte perdiendo de tres. En esta liga siempre es complicado ganar fuera de casa y el equipo ha sacado garra al final, lo que nos ha dado un punto, no era un sitio donde perder puntos pero algo es algo. La semana que viene hay que ganar al Torrelavega», concluyó.

Liga Asobal: reencuentro del BM Benidorm con la victoria



El BM Benidorm se reencontró con la victoria al superar por 33-24 al Alcobendas, colista de la competición, que solo ofreció cierta resistencia durante los primeros veinte minutos. Tras un inicio dubitativo, el conjunto de Zupo Equisoain logró ajustar su defensa y mejorar su ataque para marcar diferencias ante un rival que continúa sin saber lo que es puntuar esta temporada lejos de su pista. El Alcobendas claudicó a diez minutos del final cuando el Benidorm se marchó con cinco goles de renta y apareció Vial.



Liga Guerresras Iberdrola: el Castellón ve la luz a costa del Canyamelar



El Castellón recobró el aliento a costa del Canyamelar Valencia, al que ganó en el duelo autonómico de la jornada por un ajustado 21-18, y al que se acerca a solo dos puntos, abandonando el farolillo rojo aunque sin salir de los puestos de descenso. Las de Susana Pareja afrontan una segunda vuelta complicada mientras espera el cobro de subvenciones atrasadas para saldar una deuda de 11.000 euros que de no hacerlo le acarreará perder los próximos partidos de casa.

El Elche Mustang se vio frenado por el Rocasa (34-25). Las de Silvia Navarro sigue empatadas con el líder Bera Bera, que ganó a Morvedre (14-25).