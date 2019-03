Un documental narra la desigualdad en el deporte

Con motivo de la cercanía del Día de la Mujer, que se conmemorará el 8 de marzo, la Filmoteca Valenciana acogió ayer la proyección del documental 'Campeonas Sin Límites'. El corto, dirigido por Paqui Méndez, supone la segunda parte de 'Campeonas Invisibles' de la misma autora, y pretende aportar su granito de arena en la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres en un ámbito, el deporte, en el que la brecha es aún abismal.

El documental, financiado por la Fundación Deportiva Municipal cuenta con la participación de mujeres deportistas pioneras en distintas disciplinas que narran las barreras con las que se encuentran en su día a día. La piloto Carmen Boix, la jugadora de hockey Carla Morales, la luchadora Elena Vicente, la ciclista Sandra Alonso, la escaladora Lucía Sempere... son algunas de las protagonistas. El deporte adaptado, representado por las nadadoras Eva Coronado y Ariadna Edo y por la presidenta de FESA, Pilar Javaloyas, también tienen un papel destacado en el documental. Del mismo modo, se da voz también a los padres de las deportistas y expertos en ámbitos como la gestión deportiva o la sociología.

«Este documental es una herramienta más para seguir avanzando hacia la igualdad en el deporte, es necesario que las niñas tengan referentes en las que sentirse reflejadas», destacó Maite Girau, concejala de deportes de València. La directora del corto, Paqui Méndez, agradeció a la Fundación Deportiva Municipal su apoyo y animó a «docentes, ayuntamientos... a utilizar el documental para fomentar la igualdad». Con este nuevo corto, Paqui Mémdez continúa su labor de reivindicación del papel de la mujer en el deporte: "La concejala Maite Girau me propuso hacer una segunda parte de 'Campeonas Invisibles' ya que había muchos temas que no habíamos podido tratar, y desde luego, no lo dudé". El corto será exhibido en diversos festivales internacionales: "de momento ya está confirmado que se proyectará en Méjico y Rusia". Desde este martes 1 de marzo podrá descargarse también gratuitamente en youtube: "el objetivo es que llegue al mayor número posible de personas".

En el documental se abordan temas como la discriminación salarial y en concepto de cuantías de premios entre hombres y mujeres, la poca visibilidad de los logros femeninos, la falta de apoyo e inversión en el deporte femenino, la escasa presencia de la mujer en puestos de responsabilidad deportiva (federaciones, comités, instituciones...), el acoso sexual en el mundo del deporte, etc.