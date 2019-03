Sebastián Mora se queda sin doblete en Polonia

La pareja española formada por Albert Torres y Sebastián Mora ha finalizado en quinta posición en la prueba de madison del Mundial de ciclismo en pista que ha tenido lugar en Pruszkow (Polonia), en la que los alemanes Roger Kluge y Theo Reinhardt revalidaron el título de la especialidad.

El menorquín y el castellonense superaron en el último sprint a otros conjuntos como el francés o el británico para hacerse con la quinta plaza, sumando un total de 40 puntos.

Con Alemania y Polonia destacadas, España se metió en la lucha por las medallas, cuarta, a falta de 115 vueltas y tras haber logrado dos segundos puestos en dos sprints. En el ecuador de la prueba, los Torres y Mora sumaban tres nuevos puntos, pero según avanzaba la competición iban perdiendo opciones de presea. En el último sprint, Sebastián Mora logró imponerse para sumar diez puntos y alcanzar la quinta posición.

"No hemos estado luchando por el oro. Alemania ha estado a otro nivel. Ha sido una de las madison más rápidas que he corrido en mi vida; es verdad que el resultado no es el esperado, pero la lectura positiva, pero corrigiendo estos detalles de colocación podemos estar más arriba", indicó Torres. Mientras, Mora se mostraba satisfecho. "El nivel cada año va subiendo, pero seguimos en buen camino para Tokio 2020. Estamos contentos con el puesto, pero siempre queremos más, no nos conformamos", afirmó.

Cabe recordar que Sebastián Mora se proclamó subcampeón del mundo el pasado viernes en la modalidad de puntuación, donde se colgó la plata tras el holandés Jan Willem van Schip.

Mientras, la catalana Helena Casas finalizó quinta en su serie del keirin y tuvo que acudir a la repesca, en la que no podría clasificarse al ser cuarta. La vasca Irene Usabiaga, por su parte terminó en el puesto número 18 en la puntuación, sin poder estrenar su casillero.