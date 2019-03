El Levante UD FS acaricia la campanada contra ElPozo Murcia

Partido de tronío el que se vivió este sábado en el Palacio de los Deportes y que terminó llevándose en el intercambio de golpes ElPozo Murcia frente a un Levante UD FS bravío que tuvo oportunidades hasta el final para puntuar y que, durante muchos compases del choque, incluso soñó con la victoria. Tanto que se marchó al descanso por delante en el marcador y, cuando las tornas vinieron mal dadas, siguió reaccionando con carácter y personalidad.



En los compases finales, el equipo de Diego Giustozzi logró ponerse 7-6 por delante y los granotas pudieron igualar pero los caprichos del fútbol sala le negaron entonces a los levantinistas que la pelota besase la red. Ahora, ya toca pensar en el duelo frente al Jimbee Cartagena del sábado 16 de marzo en Paterna.



El conjunto granota saltó a la pista muy concienciado sobre las cualidades que tenía que explotar y los errores que había que minimizar que, en el caso de un partido frente a ElPozo, que aprovecha cualquier resquicio, debían ser todos. Tanto en el duelo de la primera vuelta de la liga como en la Copa de España, los de David Madrid miraron a los ojos a su rival pero las derrotas empezaron a cuajar con los primeros deslices.



Traspiés que se evitaron durante buena parte de la primera mitad y, precisamente por eso, una vez cruzado el ecuador el marcador ya reflejaba un 0-2. Eso no quitó para que los de Giustozzi tuviesen sus ocasiones, con Felipe Valerio o Fernandito como protagonistas,estrellándose contra Raúl Jiménez, pero la primera gran ocasión fue para Javi Alonso y su chut al palo. Al poco, en el 7', Gallo adelantó a los levantinistas tras culminar con un sutil golpeo un saque de esquina. Pasado el minuto 10, Javi Sena, con un punterazo lejano, pero muy ajustado a la madera, hacía el segundo.



El guión se cumplía a rajatabla, todo lo que habían planteado durante la semana los granotas y en los minutos previos en el vestuario. El Levante UD FS era atrevido arriba y, tras pérdida, muy ordenado en la retaguardia. En el 12', pudo llegar el tercero con una contra conducida a la perfección por Cecilio: el de Montoro dejaba atrás y Márquez disparaba ligeramente desviado.



Era el momento de mayor zozobra para ElPozo, que precisamente se iba a crecer cuando las huestes azulgranas erraban sus siguientes oportunidades. Gallo la tuvo en otro contragolpe pero perdió la pelota y, en esta ocasión, no perdonaron los murcianos, encarnados en la figura de Andresito, que recortaba distancias.



Ahí llegaron los momentos en que más apretaron los locales pero con un cuadro valenciano que supo sufrir. Maxi y Javi Alonso la sacaron por dos veces de debajo de los palos y el argentino dispuso de la última oportunidad tras un gran pase de Javi Rodríguez. El campeón del mundo disparó por encima del travesaño y con ello se consumió la primera mitad.



Pero lo que se vivió en el Palacio de los Deportes de Murcia durante los primeros 20 minutos de juego no fue ni la mitad de lo que los presentes presenciarían tras el regreso a la pista. Las emociones estuvieron a flor de piel durante todo el segundo tiempo y más cuando Fernando, en el 25', puso las tablas en el luminoso.



Pero el Levante UD FS no se dejó amedrentar en ningún momento por el poderío de los hombres de Diego Giustozzi y, hasta en dos ocasiones, volvió a ponerse por delante con tantos de Javi Alonso y de Matteus en propia puerta, contrarrestado en otras dos ocasiones por el propio brasileño de ElPozo y de Fernando.



La balanza se decantaba a favor de los murcianos cuando, a falta de cinco para el final, Felipe Valerio adelantaba por primera vez a los suyos. Era una prueba de fuego para la fortaleza mental de los de David Madrid y de sobra demostraron tenerla. Canabarro marró una falta muy cercana a la portería de Fede pero Gallo aprovecharía la sexta falta de los anfitriones para empatar de doble penalti.



Era partido para valientes y Xuxa volvía a adelantar a los suyos ya jugando de cinco. Márquez también tuvo que salir de portero-jugador y lo aprovechó finalmente Javi Alonso para establecer el 6-6. En los compases finales, ElPozo siguó de cinco y Fernando la coló por la escuadra, dejando la emoción para cuando el cronómetro ya contaba con un solo dígito. Y hubo tiempo para volver a empatar.



Gallo disparó y un jugador local la sacó en la misma línea y, a falta de 1.5 para el final, Alonso disfrutó de otra ocasión pero su tiro se fue rozando el palo. El Levante UD FS peleó y se puede sentir orgulloso, pese a que los tres puntos se quedasen en territorio murciano.





ElPozo Murcia: Fede, Fer Drasler, Xuxa, Felipe Valerio, Pito –quinteto inicial-, Darío, Fernando, Matteus, Andresito, Álex García y Alberto.

Levante UD FS: Raúl Jiménez, Gallo, Maxi, Javi Rodríguez, Pedro Toro –quinteto inicial-, Cecilio, Márquez, Javi Sena, Javi Alonso, Jorge Santos y Canabarro.

Goles: 0-1, min. 7: Gallo. 0-2, min. 11: Javi Sena. 1-2, min. 15: Andresito. 2-2, min. 25: Fernando. 2-3, min. 26: Javi Alonso. 3-3, min. 27: Matteus. 3-4, min. 31: Matteus (pp). 4-4, min. 34: Fernando. 5-4, min. 35: Felipe Valerio. 5-5, min. 35: Gallo. 6-5, min. 38: Xuxa. 6-6, min. 39: Javi Alonso. 7-6, min. 39: Fernando.

Árbitros: Bustos Caparrós y Ramos Marín (Colegio Andaluz). Amonestaron, por parte de ElPozo Murcia, a Fernando (31') y Pito (39') y a los levantinistas Javi Sena (8'), Pedro Toro (19') y Gallo (28').

Incidencias: Palacio de los Deportes de Murcia. Jornada 24 de la Primera División de la LNFS.