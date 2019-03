Medalla de oro y récord del mundo para Ricardo Ten en Holanda

Ricardo Ten lo ha vuelto a hacer. El ciclista valenciano de 43 años se ha proclamado campeón del mundo MC1 de Persecución de 3 kilómetros en los Mundiales que se están celebrando en Holanda. Y todo en una jornada en la que, además, logró el récord del mundo de la prueba antes de la final disputada este jueves por la noche.

El valencianoo, a sus 43 años, sigue haciendo historia sobre dos ruedas después de una larga y exitosa carrera en la natación y aún puede agrandar más su palmarés en la cita de Apeldoorn, ya que compite también en las modalidades de scratch y ómnium.

Su récord del mundo (3:50.051) , además, lo logró a lo grande, rebajando el anterior (que estaba vigente desde Río 2016) en casi cinco segundos.

Tras su segundo oro mundial consecutivo, Ten se mostró eufórico y señaló que "¡es increíble, no me lo puedo creer, otra vez, segundo año consecutivo, fantástico, no las tenía todas conmigo, pero volver a ponerme ese maillot arcoíris es de lo más grande que me ha pasado. Estoy muy contento con este resultado porque veníamos trabajando muy bien, las sensaciones eran muy buenas.