Una futbolista denuncia acoso sexual por comentarios a su foto

La jugadora de fútbol australiano Tayla Harris, del Carlton FC, además de boxeadora profesional, de 21 años, ha sido protagonista por una fotografía que ha desatado un aluvión de comentarios sexistas y subidos de tono tras su publicación por un medio de comunicación. La futbolista los ha calificado de abuso sexual y homofobia en las redes sociales.





We're sorry. Removing the photo sent the wrong message.



Many of the comments made on the post were reprehensible & we'll work harder to ban trolls from our pages.



Our intention was to highlight @taylaharriss incredible athleticism & we'll continue to celebrate women's footy. pic.twitter.com/p24Ll08LRC