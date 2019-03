Fallece atropellado un ciclista de 19 años tras equivocarse de recorrido

Stefan Loos, un joven ciclista belga de 19 años, falleció este fin de semana en el Gran Premio Alfred Gadenne celebrado en Bélgica. El ciclista se equivocó en el recorrido junto a otro grupo de deportistas y fue atropellado por una furgoneta. Trasladado al hospital, murió como consecuencia del traumatismo cerebral severo y las lesiones internas que sufrió en el accidente.



Este sucedió tras 25 kilómetros de carrera, cuando tres corredores giraron a la derecha, por un lugar donde no debieron hacerlo, y Loos fue atropellado cuando cruzaba una intersección.



Jef Roberts, presidente del Acrog-Pauwels Sauzen-Balen, equipo de Loos, explicó las circunstancias del atropello: "Es una noticia muy trágica. Nuestro corredor Stef Loos, una promesa del equipo, sufrió un grave accidente.Uno de los hombres que señalizan desvió incorrectamente a un grupo de tres corredores. En un cruce que no estaba asegurado, fueron arrollados hacia la cuneta por una furgoneta. Stef ha estado con nosotros durante años y era muy popular".





The cycling community in Belgium suffered a devastating loss with the passing of Stef Loos. The thoughts of everyone at Belgian Cycling are with his family, friends and team-mates at this sad time. pic.twitter.com/1E6GO0SX20