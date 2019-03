El Maratón de València perseguirá a los tramposos

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP ha actualizado y endurecido el reglamento oficial de la prueba, y del 10K Valencia Trinidad Alfonso paralelo, para incorporar acciones y medidas legales contra los corredores que falsifiquen, copien o corran sin dorsal, lo que no solo provoca un grave perjuicio para la carrera, sino también para el resto de participantes que tienen derecho a los servicios que la prueba les ofrece en su inscripción.

Son varias las razones que han motivado al Maratón Valencia a actualizar su reglamento. Por un lado, los casos registrados en ediciones anteriores de la prueba y también los que han sufrido en otros maratones en España. Por otro lado, los retos que suponen el aumento en el censo de los últimos años, velando porque el corredor inscrito correctamente siempre tenga garantizado el mejor de los servicios.

De esta forma, se ha incluido un nuevo punto en su reglamento oficial (15.1) en el que se anuncia que "dado el grave perjuicio que ocasiona a la Organización y a los demás corredores de la prueba, en caso de acceder a la prueba infringiendo las condiciones de acceso establecidas o se cometiera cualquier irregularidad, la Organización se reserva el derecho a tomar las medidas oportunas, de conformidad con la legislación que resulte aplicable, iniciando las acciones civiles, penales o administrativas que correspondan para exigir la responsabilidad del infractor".

Copiar, falsificar o correr sin el dorsal oficial de la prueba



Entre las irregularidades que darán lugar al inicio de dichas acciones, se encuentran no estar inscrito en la prueba y, por tanto, no disponer de dorsal/chip para participar en la carrera; correr con el dorsal/chip de un tercero (sin haber realizado el cambio de titularidad); correr con un dorsal/chip que no se corresponda con el de la prueba o correr con un dorsal/chip falsificado (documento fotocopiado o que imite el dorsal), entre otros.

De esta forma, el reglamento del Maratón Valencia anuncia que "tanto los que cometan dichas irregularidades como los que colaboren con ellos para que puedan llevarlas a cabo, serán identificados como "corredores infractores". Aquellos corredores que sean identificados como "corredores infractores" por la Organización el día de la prueba, serán apartados, identificados y expulsados por el personal de seguridad de la prueba, en el ejercicio de sus facultades, obteniendo de los mismos datos de identificación; fotografías, etc., que serán utilizados con el fin de emprender las acciones legales que al efecto correspondan". De esta forma, la Organización ha querido evitar también que sean los voluntarios del evento los que tengan que asumir esta función.

Además, "Los "corredores infractores" recibirán las notificaciones y/o emplazamientos de los procedimientos en los que se juzgarán sus posibles responsabilidades, para que sean parte de los mismos".

En caso de que se tenga conocimiento de la infracción con posterioridad a la celebración de la prueba, se iniciarán las acciones oportunas en el momento en el que se tenga conocimiento de la infracción.