Conor McGregor anuncia su retirada

El luchador irlandés de artes marciales mixtas Conor McGregor, anunció este martes su retirada de la Ultimate Fighting Championship (UFC) por medio de un mensaje en su red social Twitter. McGregor aseguró que se retira del deporte conocido oficialmente como artes marciales mixtas y deseó suerte "a todos los viejos colegas para que sigan adelante en la competición".



El anuncio sorprende debido a que esta misma semana el irlandés aseguró que estaba listo para volver y en conversaciones para formalizar nuevas peleas en el próximo mes de julio.





Hey guys quick announcement, I've decided to retire from the sport formally known as "Mixed Martial Art" today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!