Las hermanas 'reinas' del hockey valenciano

Amparo Gil es, junto a Lola Riera, la mejor exponente del hockey hierba valenciano en los últimos años, pero ya no es la única Gil que despunta a nivel nacional, ya que su hermana Elisa juega este año también con ella en el Club de Campo Villa de Madrid, con el que ambas se proclamaron campeonas el pasado domingo de la Copa de la Reina Iberdrola.

Un trofeo especial para las hermanas Gil, que celebraron por primera vez juntas este título, y en el campo de hockey hierba donde han crecido como jugadoras, con sus padres, Amparo Bayarri y Antonio Gil en las gradas, quienes no quisieron perderse la consagración conjunta de sus hijas en un torneo como la Copa de la Reina.

Días después de este triunfo histórico para ellas, Amparo y Elisa valoran para SUPER este éxito, así como el hecho de poder haberlo vivido juntas. «La verdad es que ha sido una Copa de la Reina muy especial por todo. Creo que hemos tenido una gran organización ya que nunca se había montado este evento así en el Club de Campo. Además, siempre es especial ganar un título frente a tu público y, sobre todo, levantar este trofeo al lado de mi hermana ha sido genial. Ya habíamos jugado una Copa juntas antes pero esta es la primera vez que la gano al lado de ella. Estamos muy contentas», señala Amparo, la mayor de las hermanas, a sus 30 años.

Tras nueve Copas y siete Ligas en su palmarés, Amparo no renuncia a seguir ampliando su palmarés. «Estoy muy feliz de haber obtenido otro título más con el Club. Llevo muchos años aquí y por suerte se nos ha dado la oportunidad de ganar varios títulos. A ver si se suma alguno más o no –risas–.

De su hermana Elisa, de 27 años, Amparo destaca que «la he visto bien, está bien rodeada y acompañada de jugadoras que le aportan su experiencia. Creo que lo ha hecho muy bien, ha jugado todos los partidos y creo si la han llamado del primer equipo porque en Primera Femenina –segunda categoría– está destacando es porque se ha ganado su oportunidad. El grupo siempre intenta que jugadoras como ellas que saltan al primero equipo se sientan cómodas», como se está demostrando este año.

Desde la distancia por los años que lleva jugando en Madrid, Amparo valora también cada éxito suyo como un premio para el hockey valenciano, del que destaca que «creo que el crecimiento del hockey en Valencia es un hecho. Este año, en la línea femenina, lo estamos viendo con el Valencia CH Femenino que esperemos consiga la permanencia en Primera y ojalá también el Xaloc consiga el ascenso a esta categoría, ya que también está haciendo una gran trabajo. Creo que a las niñas les hace crecer muchísimo jugar competición nacional, jugar finales o fases de ascenso. Eso ayuda mucho a la cantera o, por ejemplo, las juveniles que dan el salto al primer equipo. Lo vemos aquí en el Club de Campo, que muchas van subiendo y viviendo la experiencia de jugar en la máxima categoría y vayan cogiendo más nivel».

La menor de las hermanas, Elisa, celebró la que fue su primera Copa de la Reina, de ahí que sus emociones fueran aún más intentas al lograrlo además al lado de su hermana Amparo. «Me he sentido súper acompañada por mis compañeras y en especial por mi hermana. Este grupo es un equipo que siempre te trata bien, te dice que no tengas miedo y te apoya muchísimo. La verdad es que estoy muy feliz ya que es mi primer Copa de la Reina y la novena de mi hermana. Además, sido muy especial haber ganado este trofeo tan importante al lado de ella».

Elisa no olvidará nunca el momento en el que el entrenador del Club de Campo Villa de Madrid, Edu Aguilar, le dijo que contaría con ella para jugar la Copa del Reina Iberdrola. «Sinceramente, yo pensaba que iba a estar en el segundo equipo del Club de Campo para siempre. Yo me veía que se acercaba la Copa y, aunque haya jugado algún partido en el primer equipo, no pensaba que iba a estar concentrada con mi hermana y todo el equipo. Dos semanas antes del torneo me dijo si quería comenzar a entrenar con el primer equipo y desde ese momento afronté este desafío con mucha ilusión. Fui entrenando poco a poco haciendo lo mejor que podía y finalmente tuve la suerte de ser convocada».

Respecto al presente y futuro del hockey hierba valenciano y más en concreto del hockey femenino, Elisa Gil destaca el trabajo que están haciendo dos equipos para potenciar este deporte, cada vez más en auge en València y la Comunitat Valenciana. «Pienso, al igual que mi hermana, que se está notando ese salto de calidad que se está viendo en València. Creo que el Valencia y el Xaloc son dos equipos que tienen nivel para estar en Primera división. Lo estamos viendo en las últimas temporadas y creo que hay bastante futuro en el hockey valenciano».

De momento, las de Carpesa son dos de las grandes referentes en las que fijarse el resto de jóvenes jugadoras valencianas, aunque tuvieran que irse a Madrid para poder competir al máximo nivel.