Vídeo: El increíble golpe de genio de Tiger Woods

Tiger Woods lo ha vuelto a hacer. El que fuera gran dominador del golf mundial está otra vez en plena forma y lo ha demostrado con un golpe increíble en el Mundial Match Play. Escondida entre los arbustos se encontraba su bola, y en lugar de dropar y penalizar con un golpe, Woods se ha arrodillado, ha cogido el palo como si fuera zurdo y ha sacado esa magia que solo unos pocos elegidos tienen. De forma incomprensible para el resto de mortales, la bola de Woods ha acabado muy cerca del hoyo, el cual ha cerrado con un buen 'putt'. Sin duda, 'El Tigre' está de vuelta.





