Fecha y lugar del regreso de Bruno Hortelano a la competición

El atleta español Bruno Hortelano ha confirmado este martes que su regreso a la competición en 2019 se producirá en la prueba de 400 metros de la reunión que se celebrará el 24 de mayo en la ciudad italiana de Rieti.

"Ya toca salir de la hibernación... ¡Mi primera carrera del 2019 está decidida! 400m. Rieti (Italia). 24 de mayo", escribió el deportista en su cuenta oficial de la red social Twitter.

De esta manera, Hortelano repite un plan parecido al de 2018, año en el que regresó después de recuperarse de un grave accidente de tráfico y que estrenó corriendo, el 19 de mayo, el 400 metros en el X Mitin Santa Cruz de Tenerife.

"Me gustaría sentir la ilusión del día a día en el entreno y quiero llegar a correr mucho este verano. No sé si me acabaré dedicando más al 100, al 200 o al 400, eso ya lo veremos. Quiero dejar que la temporada y el entreno lo vaya dictando", explicó hace unos días en una entrevista a Europa Press.

Todo en una temporada en la que el campeón de Europa de 200 metros en 2016 se centra en llegar en buenas condiciones al Mundial de Doha, que se celebrará del 28 de septiembre al 6 de octubre. "Ese es mi principal objetivo y me hace especialmente ilusión poder correr en el relevo", indicó.

