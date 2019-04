Un valenciano nadará 25 kilómetros entre tiburones y medusas

Jorge Crivillés, nadador alicantino especializado en pruebas de larga distancia, afirmó este miércoles, en la presentación de su próximo reto, la travesía del Estrecho de Cook en Nueva Zelanda, que afronta la prueba con ilusión y una motivación extra tras no haber podido completar su anterior aventura.

El alicantino, que partirá el vienes hacia Nueva Zelanda, tiene previsto realizar la travesía entre 11 y el 15 del próximo abril, y será su primera prueba tras no haber podido lograr el pasado verano cruzar el Canal del Norte, entre Irlanda y Escocia, al sufrir una hipotermia.

"No haber podido completar la travesía del Mar del Norte no me lo tomo como una presión, sino como una motivación y tengo ganas de revancha. Creo que esa experiencia me va a dar más fuerza aún y nervio para comerme la isla con patatas", señaló el nadador.

Crivillés, en la presentación de la travesía, señaló que deberá recorrer los 25 kilómetros que separan las principales islas de Nueva Zelanda, entre el mar de Tasmania y el océano Pacífico, en lo que calcula pueden ser unas diez horas de natación.

Las principales dificultades de este nuevo reto, son, según explicó Crivillés, "las corrientes fuertes e impredecibles y la temperatura del agua, entre 14 y 15 grados". "Además, medusas y tiburones son fauna habitual en la zona", dio el alicantino, quien volverá a contar con su equipo para realizar la travesía.

El alicantino, de 47 años, cuenta con el patrocinio de la Fundación ASISA y el apoyo de los pacientes de cáncer de GEPAC, a los que pretende dar visibilidad con diversas iniciativas en cada una de sus aventuras.

Durante la presentación, el nadador, que estuvo acompañado por la edil de deportes de Alicante, Marisa Gayo, y por la delegada de Asisa, Paula Giménez, recibió múltiples mensajes de apoyo por vídeo, desde deportistas de elite, como la plantilla del Villarreal, Betis de baloncesto o HLA Lucentum, a enfermos de cáncer.

La prueba a nado en Oceanía será el quinto de los siete grandes retos de la larga distancia mundial que afronta Crivillés tras haber completado la travesía de Tsugaru en Japón, el Canal de Malokai en Hawaii, Santa Catalina en Estados Unidos y Canal de La Mancha.

Crivillés, quien ya posee la triple corona de la larga distancia, pretende convertirse en el segundo español en cruzar el Estrecho de Cook y en el primero que logra estas siete pruebas de la natación, consideradas como las de mayor dificultad en aguas abiertas.