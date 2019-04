Empezó a correr a los 47 años y a los 60 es triple campeona del mundo

Tiene 60 años. Empezó a correr hace sólo 13, cuando tenía 47. Desde entonces, la carrera de Mª Teresa Ruzafa ha sido meteórica. La atleta del CA Crevillent se convertía en una de las grandes protagonistas de los Mundiales de Atletismo de Veteranos celebrados en la localidad polaca de Torun del 24 al 30 de marzo. La crevillentina volvía a casa con tres medallas de oro en la categoría W60: campeona del mundo de 3000 m., de los 1.500 m. y de la prueba de cross. Un triplete de oro con el que ni ella misma soñaba: «No lo esperaba. Es una competición en la que el nivel es altísimo. Sabía que en la prueba de Cross podía estar arriba pero no esperaba ganar también los 3.000 y los 1.500. Me salió una competición perfecta, supe leer bien la táctica a seguir en cada carrera».

El paso de Teresa por el Mundial fue sobresaliente: el primer día de competición se llevaba el oro en los 3.000 m con un tiempo de 11:38.13, mejor marca de la temporada: «Participamos más de 20». Al día siguiente se hacía con el título en los 8 km en campo a través (35:26): «El cross es la modalidad que más me gusta, en la que me siento más libre, me gusta enfrentarme a circuitos con cuestas, obstáculos...».

Para finalizar, Teresa Ruzafa volvía a brillar en los 1.500m en la última jornada del Mundial con un tiempo de 5:29.36.: «Fue una carrera de infarto, las americanas eran muy fuertes pero yo pude establecer mi ritmo, tiré y aguanté». La veterana atleta de Crevillent redondeaba un gran Mundial con un 5º puesto en la final de 800 m. y establecía su mejor marca personal: 2:48.55 en la distancia.

A las competiciones de Master o Veteranos suelen llegar atletas que han ido pasando por todas las categorías, cumpliendo años en el tartán. No es el caso de Teresa, que directamente empezó a competir en Master: «Empecé a correr con 47 años de edad. Tras el embarazo de mi tercera hija había cogido mucho peso y decidí empezar a moverme para rebajarlo. Empecé andando, luego corriendo un poco... en 8 ó 9 meses me había quitado 18 kilos».

Teresa progresaba rápido por lo que decidió probar suerte en le Campeonato de España de Veteranos. «Sólo llevaba un año corriendo y de repente, me convertí en Campeona de España de 5.000. Eso me animó mucho». Quien primero creyó en Teresa fue su marido, Francisco Santos, que desde entonces es también su entrenador: «Él es maratoniano, entiende de esto y vio que realmente yo tenía condiciones así que me animó a entrenar más en serio».

En Polonia Teresa ha conquistado 3 medallas de oro pero su palmarés internacional es más amplio. En el Mundial de 2015 celebrado en Budapest, lograba la medalla de plata en la prueba de cross y en medio maratón, y se proclamaba campeona por equipos con España, y lograba el bronce en los 3.000. A nivel nacional sus títulos y récords son muchos. Su próximo reto: «El Campeonato de España de la Milla que se celebra el 13 de abril en Sagunto. Estoy en un buen momento de forma y espero aprovecharlo», afirma Teresa que en Polonia vivió una gran experiencia: «competimos más de 4.000 atletas de 82 países...fue muy bonito. Mi marido y entrenador, mis compañeros del CA Crevillent y de la selección española confiaban más en mí que yo misma».

A Teresa el atletismo le ha dado mucho «Me cambió la vida. Ahora me siento muy vital, joven. La edad para mí sólo es una cifra en el DNI. Yo me siento muy viva, con muchas ilusiones». La atleta de Crevillent espera que su ejemplo sirva para motivar a otras mujeres: «Mi caso demuestra que nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio. Le recomiendo a todas las mujeres a que se muevan, que hagan deporte».

Con 60 años recién cumplidos, Teresa corría este año el Medio Maratón de Santa Pola en un tiempo de 1:29, una marca al alcance de muy pocos: «Y no la había preparado mucho. Hacía 3 años que no corría una media. Mi mejor marca es 1:26». La atleta de Crevillent no se plantea hasta dónde hubiera podido llegar si hubiese descubierto el atletismo antes: «No pienso en ello. La vida viene así, yo trabajaba, tengo tres hijas... no me planteaba correr. Lo importante es que ahora lo hago».



Teresa Ruzafa es un ejemplo más del gran nivel de atletas veteranos que hay en la Comunitat Valenciana. También te puede interesar: