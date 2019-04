Recorrido,cortes de tráfico y guía de la Carrera de la Mujer de València

El circuito nacional de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana cumple quince años en este 2019 y celebra el aniversario sumando más de un millón de participantes en todas sus pruebas y más de un millón de euros donados a distintas causas benéficas y sociales que van desde la lucha contra el cáncer, contra la violencia machista en todas sus formas, el apoyo a proyectos de investigación, la trata de mujeres o a la incorporación de la mujer al deporte. De nuevo serán 8 las ciudades que acogerán alguna de las pruebas: Valencia, Madrid, Vitoria - Gasteiz, Gijón, A Coruña, Sevilla, Zaragoza y Barcelona. Un total de 1.023.020 mujeres se han puesto el dorsal en estos 14 años, en 111 carreras, y los 161.525 donados en 2018 también suman 1.041.525 € desde 2004,



València abre el circuito 2019 este domingo 7 de abril



El recorrido

Cortes de Tráfico

Actividades tras la carrera:

Divertidísima actuación musical de "Team D'Luxe", que estrenarán la canción oficial del Circuito de la Carrera de la Mujer en la capital del Turia.

Expositores de firmas y empresas colaboradoras.

La Feria Sport Woman



El calendario de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana 2019

Proyectos solidarios

Dorsal 016

Dorsales Solidarios

Impacto en el mundo del running

DÍA:de 2019Hora:Avenida del Ingeniero Manuel Soto (frente a los Tinglados del Puerto): Calle Pavía (paralela al Paseo Marítimo)Distancia: 6,5 kms. Calles por las que pasa: Ingeniero Manuel Soto, Juan Verdeguer, Menorca, Alameda, Menorca de nuevo, avenida del Puerto, J.J. Dómine, Doctor Marcos Sopena, Eugenia Viñes y Pavía.Participación: 17.000 mujeres



La zona de salida en Ingeniero Manuel Soto se cerrará al tráfico rodado a partir de las 06:00h dejando acceso al aparcamiento de Adif por el interior del Puerto hacia Juan Verdeguer hasta las 08:30h. En cuanto al resto de cortes, se harán minutos antes destacando que en la rotonda Alameda-Menorca se cerrarán al 100% los accesos desde Menorca, Pintor Maella y Alameda dirección Plaza Europa, y, también, en esta misma Plaza Europa se dejará un carril interior para los autobuses.1 hora de aeróbic y fitness con los mejores monitoresEl viernes y sábado previo a las Carreras de la Mujer de Valencia, Madrid, Vitoria - Gasteiz, Sevilla y Barcelona se celebra lan como antesala del mayor evento deportivo femenino de Europa. Sport Woman arranca viernes previo a la carrera y supone un paso más en la consolidación de la Carrera de la Mujer como un evento deportivo total, con multitud de actividades, talleres y expositores dirigidos específicamente a la mujer (deporte, salud, belleza), y el espacio de encuentro donde las corredoras recojan sus bolsas-dorsales. La entrada es gratuita. Uno de los platos fuertes de este año es la actividad "Súper Fitness", 3 horas non stop de modalidades fitness.MADRID 12 mayoVITORIA - GASTEIZ 9 junioGIJÓN 16 junioA CORUÑA 22 septiembreSEVILLA 6 octubreZARAGOZA 20 octubreBARCELONA 10 noviembreAdemás de los tradicionales 100.000 euros anuales que se recaudarán para la AECC, la Carrera de la Mujer financia un año más tres becas para jóvenes investigadores frente al cáncer a través de la Fundación de la AECC. A esto hay que unir distintas colaboraciones con otras causas, especialmente en la lucha contra la violencia de género. En el momento de hacer la inscripción las corredoras pueden hacer también su donativo a partir de sólo 1 euro a las cinco ONG's que son apoyadas en 2019, que además reciben una aportación inicial desde la organización de 5.000 euros cada una (25.000 en total):contra las formas radicales de violencia ejercida sobre las niñas y las mujeres.* Asociaciónpara la lucha contra la violencia de género.el Grupo GEICAM para la lucha contra el cáncer de mama.y su proyecto para conseguir pelucas para las mujeres sin recursos que sufren cáncer de mama.para la lucha contra el cáncer.Asimismopara ayudar en la difusión y conocimiento del teléfono de atención a las víctimas de violencia de género que no deja rastro en la factura del móvil, aunque sí que hay que borrar el registro de la llamada del listado de llamadas.En cada ciudad habrá también dorsales solidarios cuya recaudación al cien por cien va destinada a asociaciones o proyectos especiales, como al proyecto deportivo de Gema Hassen-Bey en la carrera de Madrid,, Asamma en Vitoria,Desde hace 15 años que se celebra esta circuito nacional, 16 de la Carrera de la Mujer de Madrid, el porcentaje de mujeres quey uno de los factores más importantes, no el único, para que se incorporen las chicas a las carreras ha sido que muchas han empezado a correr para tomar parte en una de nuestras carreras.La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana está organizada por Motorpress Ibérica. Pueden tomar parte esta prueba todas aquellas mujeres mayores de 12 años que lo deseen. Más información sobre la prueba enLa Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana 2019 cuenta con el patrocinio principal de Central Lechera Asturiana, Oysho, Zurich Seguros y Banco Santander, y la colaboración de los ayuntamientos de las distintas ciudades. Un año más colabora tambiéncomo diarios oficiales de la prueba de València.