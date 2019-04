Drama en el golf: fallece un jugador durante un torneo

El mundo del golf está de luto. El golfista malayo Arie Irawan falleció en la madrugada del sábado al domingo mientras disputaba el Sanya Championship del circuito asiático de golf, en la isla china de Hainan. Irawan, que había fallado el corte el día anterior, se encontraba durmiendo en el hotel cuando su compañero de habitación, ya despierto, se dio cuenta de que no daba señales de vida. Inmediatamente, otros golfistas también presentes en el hotel intentaron reanimarlo y, una vez llegadas las asistencias médicas, se confirmó la muerte del joven de 28 años.





The Asian Tour is deeply saddened to learn of the sudden passing of Arie Irawan, who was one of Malaysia's and the region's most promising talents.



Our thoughts and prayers go out to the family of Arie during this difficult period. pic.twitter.com/bawVbJlL9g