Vídeo: El brutal KO del 'MVP' de la NHL a un 'rookie' de 19 años

La NHL es una liga para valientes. El hockey sobre hielo es un deporte con mucho contacto y, en la mejor liga del mundo, los golpes duros son una constante, aunque las peleas cada vez se ven con menos frecuencia. Sin embargo, en los 'Playoffs' la intensidad sube varios grados, y en el último partido entre los Washington Capitals y los Carolina Hurricanes se ha podido comprobar. Que se lo digan al joven 'rookie' de 19 años Andrei Svechnikov, que fue noqueado brutalmente por Alexander Ovechkin, de 33 años, actual 'MVP' de la NHL y el líder de los Capitals, vigentes campeones.



El vídeo de la acción muestra como ambos jugadores venían picándose, hasta que van subiendo poco a poco la intensidad de la discusión y acaban a golpes. Algo legal en la NHL, siempre que sujetes con una mano al rival y con la otra golpees; y la pelea finaliza en cuanto uno de los dos jugadores cae al suelo o los árbitros deciden intervenir para evitar que la cosa pase a mayores. En este caso, este segundo supuesto no fue necesario.



Ovechkin, claramente con ventaja física al ser 14 años mayor que Svechnikov, noquea rápidamente y sin contemplaciones al joven 'rookie', que queda tendido sobre el suelo, totalmente desorientado y necesitando la ayuda de varios compañeros para ser trasladado al vestuario. El resultado de la pelea fue una sanción de cinco minutos para ambos jugadores, aunque Svechnikov ya no volvería a jugar en un partido que, afortunadamente para él, su equipo ganó por 5-0.



"Primero que todo, espero que esté bien. No soy un amante de las peleas. Él me pidió que peleáramos y le dije, 'ok, vamos'. Espero que esté bien porque nunca quieres ver a alguien hacerse daño o algo", dijo Ovechkin, una de las mayores leyendas de la historia de este deporte, tras el partido.