El Levante UD FS jugará los Playoffs de la LNFS. El equipo granota se clasificó anoche por primera vez en su historia para la lucha por el título en la máxima categoría del fútbol sala español, y lo hizo con una victoria ante el UMA Antequera en un Pabellón Municipal de Paterna entregado con los suyos. De esta forma, el Levante UD FS remata una temporada para enmarcar, con la primera clasificación para la Copa de España y el récord de puntos en fase regular.

Conscientes de que no podían fallar anoche, los granotas salieron a por todas y rápidamente se adelantaron en el marcador. Pedro Toro anotaba el primer tanto todavía en el primer minuto de partido, presagiando una victoria cómoda para los de David Madrid ante el colista. Sin embargo, los andaluces no se iban a rendir tan fácilmente, pues apuraban sus opciones de permanencia. Miguel empató para el Antequera a los once minutos, pero no tardaba en reaccionar el Levante UD FS por medio de Márquez, que en el 14 adelantaba de nuevo a los suyos. A partir de ahí, el partido sí fue controlado por los de David Madrid, que se llegaron a poner con 5-1 en el marcador. El 5-3 final no hizo disminuir la fiesta en la grada ni en el parqué tras el pitido del árbitro, que confirmaba la gran temporada de un Levante que ahora peleará por acabar sexto, séptimo u octavo en la última jornada.