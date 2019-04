Héctor Catalá inicia una temporada decisiva

La inclusión el año pasado del paratriatlón en los Juegos de Tokio 2020 suponía para el valenciano Héctor Catalá el primer gran paso hacia su gran sueño: disputar unos Juegos Paralímpicos. En 2018 se adjudicaba la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Paratriatlón y además, entraba a formar parte del Proyecto FER.

Este año 2019 se presenta apasionante para el deportista de Serra, que sólo tiene el 5% de visión debido a la enfermedad degenerativa de Best que padece genéticamente. El valenciano está a punto de comenzar la temporada de paratriatlón. S primera gran cita llegará esta misma semana: el 27 de abril comenzará la temporada de triatlón la Serie Mundial de Milán: «Tengo muchas ganas de que llegue ese momento. He tenido una fase de preparación larga y exigente. Ahora, llega el momento de competir, que es lo que más nos motiva y atrae», afirma Catalá que en las últimas semanas ha estado concentrado en Sierra Nevada entrenando en altitud.

La carrera hacia la clasificación para Tokio comenzará en el mes de junio. Héctor ya tiene marcadas en rojo varias fechas en su calendario: «La primera gran fecha es el 28 de junio, día en que arranca oficialmente la clasificación para los Juegos Paralímpicos. A partir de esa jornada, cada competición es vital a la hora de sumar puntos. Otra fecha clave es el 1 de septiembre, día del Campeonato del Mundo en Suiza. Y por supuesto, no me puedo olvidar del fin de semana del 14 y 15 de septiembre, jornadas del Campeonato de Europa en València, en mi tierra. Es fácilmente imaginable la ilusión que me genera esta cita. Será muy especial», afirma el paratriatleta de Serra en declaraciones al Proyecto FER. Héctor Catalá ya tiene claro quiénes serán sus principales rivales: «Hay cada vez más competencia y más rivales de entidad. Actualmente, destacaría al británico Dave Ellis y al americano Aaron Scheidies, oro y plata, respectivamente en el Campeonato del Mundo de 2018. Ambos son muy buenos y me han obligado a tener que mejorar en los tres segmentos para intentar equipararme a ellos. El año pasado, ya les recorté tiempo. Creo que podemos seguir estrechando las diferencias. Los veo muy buenos, pero no inalcanzables».

Héctor Catalá compite junto al gallego Gustavo Rodríguez que ejerce como guía. Pese a la distancia (Gustavo vive en Galicia), la compenetración es buena: «Cada cierto tiempo, estamos juntos en algunas concentraciones. Además, la comunicación es casi diaria. Está muy motivado. Por otra parte, tengo la enorme suerte de tener un excelente grupo de trabajo en Bétera. Y todo ello, coordinado por mi entrenador, por Jordi Jordà. Me siento un privilegiado», destaca Héctor Catalá que de momento piensa en Tokio 2020 e incluso en París 2024: «Tengo la intención de prorrogar mi carrera deportiva un tiempo, me siento con muchas ganas. Cuanto menos, hasta que el cuerpo aguante. Por qué no pensar en cubrir otro ciclo olímpico».

Almussafes se cita con el mejor tenis en silla

El mejor tenis adaptado vuelve un año más al Club de Tenis Almussafes que esta semana, del viernes 26 al domingo 28 de abril, celebra el XXI Open Nacional de Tenis en Silla de Ruedas. Se trata de una de las competiciones más relevantes y prestigiosas de calendario nacional de tenis en silla de ruedas que cada año reúne a muchos de los mejores jugadores del ránking nacional.

La competición se celebrará en las instalaciones municipales del CT Almussafes y constará de un cuadro individual y otro de dobles.

El Open de Tenis en Silla de Ruedas está organizado por el CT Almussafes, la Federación Valenciana de Tenis, la Federació d'Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana (FESA) y el Ayuntamiento de Almussafes. «Queremos agradecer el apoyo a todos los colaboradores e instituciones que hacen posible que este club celebre un año más un gran evento de este nivel», destaca el Presidente del CT Almussafes, Miguel Ribes, que animó a todos a acudir a las Pistas de Almussafes y disfrutar el espectáculo.

El jueves 25 se celebrará el sorteo del cuadro de competición en el Hotel Bartos, escenario también de la tradicional presentación y cena de gala para autoridades, organización, jugadores y colaboradores. La competición se desarrollará el viernes 26 y el sábado 27 de 9:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 a 21:00 h. El domingo 28 a las 10:00 h. se celebrará la final de consolación, mientras que la gran final individual se disputará a las 12:00 horas. La competición finalizará con la Final de Dobles y la entrega d premios.

El Open Nacional de Tenis en Silla de Ruedas cuenta con más de dos décadas de vida en las que se ha consolidado como una competición clave puntuable para el ránking español. En la última edición se imponía el andaluz Arturo Montes y en su palmarés histórico figuran grandes jugadores como Carlos Pina, Álvaro Illobre, Kike Císcar, Kiko Tur, Martín de la Puente o Martín Valera entre otros.