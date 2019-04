Emotiva despedida de Rafa Fernández

Rafa Fernández, portero del Elche CF Sala y campeón de Europa y del mundo con la selección española, ha anunciado este jueves, en el estadio Martínez Valero, su retirada como profesional.

El valenciano, que llegó a la entidad hace tres años, se ha emocionado al anunciar su salida de la entidad y ha agradecido al Elche CF, donde trabaja como entrenador de porteros de la cantera de fútbol y de fútbol sala, el trato recibido durante estos años.

"Los títulos y los partidos no son lo importante; me quedo con toda la gente que he conocido y con todo lo que rodea al fútbol sala", dijo en una emotiva rueda de prensa.

Fernández, que militó en equipos como Valencia Vijusa, Playas de Castellón, Inter Movistar o ElPozo Murcia, continuará vinculado a la entidad y a Elche, donde aseguró que pretende echar raíces.

Antes, este viernes, jugará por última vez en el pabellón Esperanza Lag con el Axa Hita Port Elche CF frente a Pescados Rubén Burela (21:00 Horas), y tiene claro que "lo importante no es Rafa, es el equipo; tenemos que ganar para buscar la salvación".

El portero, de 38 años, sufrió una grave lesión en su rodilla la pasada temporada que le impidió participar durante gran parte del campeonato, si bien reapareció con éxito hace varios meses para ayudar a su equipo a evitar el descenso.

Rafa Fernández, que recibió el pasado año un homenaje por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), fue internacional en 80 ocasiones y conquistó el título de campeón de Mundial en 2004 (China Taipei) y de Europa en 2005 (Chequia), junto al también valenciano Kike Boned.

El palmarés del valenciano habla por sí solo. Ha conquistado un Campeonato del Mundo (China Taipei 04), un Campeonato de Europa (Chequia 05), un Campeonato de Liga (07/08), dos Copas de España (2002, 2007), cinco Supercopas (2004, 2005, 2007, 2012, 2014), una UEFA Futsal Cup (2006), una Copa de S.M El Rey (2016), tres Copas Intercontinentales (2006, 2007, 2008), una Recopa de Europa (2008), una Copa Ibérica (2005), una Liga División de Plata (99/00), cuatro Copa Presidente FFRM (Edición I, II, II), una Copa Generalitat Valenciana (2003) y Mejor Portero de la LNFS (2001).

Con motivo de su retirada, el club ha editado un vídeo con numerosos excompañeros de Valencia Vijusa, Playas de Castellón, Movistar Inter, ElPozo Murcia y la Selección Española, que han enviado mensajes de ánimo ante los que Rafa no ha podido evitar las lágrimas.