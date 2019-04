María José M. Maroto finaliza con éxito la dura segunda etapa

Maria Jose M.Maroto finalizó con un quinto puesto de su grupo de edad , un puesto muy bueno dada la dureza de la etapa , que ha sido la etapa más dura de las 14 ediciones de la Titan Desert , la más extrema por la extensión de dunas , la dureza de las mismas , la temperatura de 50 grados sumado al intenso viento de cara de velocidad de entre 40 y 50 km por hora que han tenido durante casi toda la etapa en esos 105 kilómetros. Hoy ha sido un día trágico y triste por el fallecimiento de uno de los corredores , otros muchos han sido asistidos y bastantes corredores se han retirado .

A la dureza de la climatología y de la orografía , hay que añadirle que hoy era la etapa de navegación , donde no se les proporcionaba ningún track a los participantes quienes tenían que llegar a los puntos de control navegando . María José nos cuenta que a ella le encanta la navegación en mountainbike , ya que se orienta muy bien y sabe leer bien el GPS debido a que es piloto de aviación deportiva y capitán de yate .

Hoy no ha sido su mejor día de navegación , al principio , 3 componentes del equipo que lidera , han decidido coger un camino erróneo , en sentido contrario de donde tenían que ir , y cuando María José les decía que se estaban equivocando , ellos seguían avanzando hasta que ella paró , miró el GPS y su compañero le dijo que ellos marchaban con la gente que iban delante (por el camino erróneo ) porque pensaban que a quienes seguían sabían navegar (y no fue así porque se perdieron ) Por este motivo , María José se desvió en sentido contrarío unos 4 kilómetros que luego tuvo que remontar , haciendo más Km y por otro camino distinto atravesando dunas . Esto hizo que perdiera mucho tiempo .

Nos cuenta positivamente que ese suceso es una enseña para ella , nos dice que siempre se aprende y de los fallos se aprende aún mucho más , ya que el desierto es muy especial y no puedes fiarte de cualquiera que diga que sepa navegar. A partir de ese momento navegó sola , hasta que un señor de 60 años , Manolo , se le unió para seguir sus pasos y no perderse en el desierto . No dudaba en la destreza de navegación de María José quien les llevó a ambos a la meta . Por el camino ayudaron y atendieron a varias personas por el camino por golpes de calor y deshidratación . La solidaridad y el apoyo a los compañeros una característica muy señalada en María José M.Maroto.

Esta etapa era la llamada "etapa maratón " donde todos llevan el saco de dormir y enseres , comida de ese día y del día de después , la suplementación , barritas , geles , etc de 2 días . Esto significa llevar "lastre" y mucho peso en la bici , lo que dificulta más aún la prueba .



Satisfecha de llegar a meta en perfectas condiciones , sin averías mecánicas , sin ningún problema técnico y perfectamente físicamente , aún le esperan 3 etapa más la etapa del martes que la han cambiado (eran unos 120km de dureza nuevamente máxima ) por una etapa de 65km en homenaje a la persona fallecida y que no puntuará .Todo en respeto por la persona fallecida e imaginamos que la organización han realizado la modificación de la etapa para que los participantes recuperen un poco y no se sometan a otra etapa extrema dado que esta etapa 2 ha sido muy fuerte y demasiado dura para todos .