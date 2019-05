María José M. Maroto sigue en el Top 5 en la Titan Desert a pesar de las adversidades la 4 etapa

María José Martínez Maroto, con su actitud siempre positiva, comentó sobre la cuarta etapa de la Titan Desert 2019: "Era una etapa de unos 119 km. aparentemente rodadora y fácil, pero he navegado en línea recta desde un punto de control a otro punto de control , donde inicialmente parecía que el camino era bueno".

La deportista valenciana empezó la aventura con pequeñas dunas, para seguir con dunas más grandes y de repente encontró un oasis. Al ver que no podía cruzar, decidió ir a la izquierda buscando el cruce, pero había una mini selva llena de árboles y arbustos que no se atrevió a pasar por si habían bichos que le pudieran picar. Siguió a la izquierda hasta que encontró un paso. Pasó y siguió navegando según su GPS que le marcaba que el waypoint estaba a 5 km en línea recta. Al no llevar topografia no sabía que se iba a encontrar por el camino. De repente una coordillera de montaña con mucha pendiente, pero ya era tarde para regresar porque había hecho muchos kilómetros y había atravesado muchas dunas, por lo que decidió tirar de la bici a cuestas y hacer treking, según ella, "casi se trataba de escalar por la pendiente y las rocas que tenía que ir subiendo la bici , luego yo, luego la bici , luego yo... pensaba que al llegar a la cima tendría a la vista el waypoint y no fue así. Llegué y me encontré con una bajada muy dura, que tuve que hacer con la bici arrastrando para no tener un accidente, y delante un plato enorme de duna dura, enfrente una nueva coordillera de montaña, pero no estaba el famoso waypoint. Empecé a avanzar con la bici y cuando estaba en la base de la alta montaña, debido a su dureza y ver que no podría subir con la bici, fui un poco a la izquierda y subí otra montaña donde podía subir la bici como antes, como los grandes escalones. Una vez alcanzada la cima vi el punto de control, con una alegria era inmensa".

En ese punto de control María José había perdido posiciones, pasó de ir la cuarta en categoría Master, a ir la décima. Nuestra corredora no se vino abajo, siguió adelante y volvió a hacer otra travesía de punto a punto, en la que tuvo que subir su tercera montaña "escalando" con la bici a cuestas . Después de esta gran aventura, María José, con actitud positiva y máxima felicidad por las vistas que había tenido y la experiencia de superación que había vivido, empezó a apretar con la bici, a disfrutar y fue alcanzando a los grupos de delante hasta llegar en la quinta posición de Master a la meta .

María José Martínez Maroto no deja de asombrarnos de su gran capacidad de aceptación de circunstancias y de cómo las afronta de forma positiva extrayendo conclusiones positivas. Finalmente concluyó con 120 Km esta cuarta etapa .

En la etapa 5 le esperan 125 km. con 1500 de desnivel, dicen que es una etapa de dureza extrema , 5 de 5 , le deseamos una gran etapa y esperamos ansiosos su crónica .



Pau Salvà cede el liderato de la Titan

El valenciano Pau Salvà cedió el liderato de la Titan Desert en la cuarta etapa disputada sobre un trazado de 118km entre Ouzina y Merzouga. Tras la jornada de luto por el fallecimiento el pasado martes del aragonés Fernando Civera, este miércoles se retomó la competición en una etapa en la que venció José Luis Carrasco, del Vértice Hell Boy, con una escapada a 30 kilómetros de meta.

Carrasco, de 37 años, es biólogo de carrera pero fue profesional en ruta militando en el Andalucía e Islas Baleares. «Iba en un grupo de unos 12 corredores y a falta de 30 kilómetros decidí atacar coincidiendo que llevaba el viento a favor. Abrí hueco y vi posibilidades de ganar, a pesar de que sabía que al final el aire podía dar de cara», explicó Carrasco en el campamento de M'ssici.

En mujeres, Anna Ramírez, dio un enorme golpe de la mesa. La ciclista del Viorkam KH7 sacó en meta una renta de 7 minutos a su principal rival, Ramona Gabriel.

Josep Betalú le quitó el maillot de líder a Salvà, en una etapa en la que los favoritos no tardaron en atacar cuando vieron las primeras muestras de debilidad en el ciclista alicantino. Así pues, Betalú se lanza a por su cuarta Titan consecutiva con una ventaja de 3' 22''.