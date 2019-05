Maria José M.Maroto finaliza los 524 km de la la quinta etapa de la Titan Desert

Fue un día difícil para la deportista María José M.Maroto, la acumulación de km, 524 km de Mountain Bike en 5 días , non stop , sumados al calor , y al cansancio por no poder descansar bien han hecho que sea un día duro.

Sylvain Chavanel se estrena en el desierto

Nos cuenta que anoche no pudo tampoco descansar, duermen en haymas nómadas, donde la organización va trasladando los campamentos conforme avanzan la carrera. Llevan dos noches con tormenta de arena, y anoche concretamente la hayma de María José Martínez Maroto se vino abajo, cayéndole uno de los palos encima. Esto sumado a la arena que entra, los ronquidos de los compañeros, el cansancio, ha hecho que no pudiera descansar y ha salido a la carrera con una mayor fatiga.Día duro, 125 km con un puerto muy duro y luego varios ascensos continuos, que sumaban 1500 de ascenso acumulado. A falta de una etapa para volver a ser finisher de la, este viernes concluirá esta épica carrera con 60 km más de Mountain Bike por el desierto de

El francés Sylvain Chavanel (Viorcam), plusmarquista de participaciones en el Tour de Francia con 18 ediciones, demostró su adaptación al desierto en su estreno en la Titan Desert imponiéndose en la quinta etapa en duelo directo con el español Julen Zubero, mientras que Josep Betalú conservó el liderato a falta de una jornada para la conclusión de la prueba.

Chavane, de 39 años y la mitad de ellos profesional de la ruta, verá publicada este viernes en Francia su biografía "Toda la historia, toda mi historia", donde cuenta su amplia experiencia profesional, con mención de oro a sus 18 presencias en el Tour, el triunfo en 3 etapas, 2 jornadas vestido de amarillo y 2 veces declarado corredor más combativo. Toda esa experiencia que rebosa Chavanel la invirtió para ganar la primera etapa en su debut en la Titan. Sin experiencia sentado en la bicicleta de montaña pero curtido en mil batallas, el ciclista galo aprovechó que su compañero Batalú se llevó a rueda a los rivales rodeando una montaña por la parte derecha, mientras él se iba por la izquierda, la parte más acertada de la navegación.

El "atajo" le valió para unirse en cabeza al español Zubero, quien tiró 10 kilómetros con el francés a rueda. Hubo diálogo, pero el zorro francés se hizo el sueco, aprovechó el esfuerzo de Zubero y en la recta de meta se lo merendó.

Sonreía Chavanel, echaba fuego Zubero. "Es súper contento de la experiencia en la Titan. Vine por vivir la experiencia e intentar ganar una etapa y lo he conseguido". A pocos metros, el español era un volcán. "Eso no se hace, no ha colaborado nada, no ha sido del todo legal. Son gajes de carrera y me quito el sombreo pero no ha sido lo adecuado en estas circunstancias".

Un duelo que se decantó de parte del más astuto, uno de los corredores invitados este año en el equipo Viorcam, dirigido por el exvencedor de la Vuelta Melchor Mauri y que incluye en sus filas al excampeón mundial Abraham Olano. Una jornada de calor, disputada por pistas rápidas tras una noche complicada para toda la caravana de la Titan Desert por una tormenta de arena que afectó al descanso de los participantes. Una día más el tándem compuesto por Font y Ávila tuvo protagonismo con la tercera plaza a 2.06 de Chavanel.

A falta de una etapa Josep Betalú se acerca a su cuarto título consecutivo. Fue el artífice de la maniobra de despiste para facilitar a Chavanel el triunfo de etapa y aseguró el maillot naranja. Falta el remate, pero tiene ventaja en la general como para ver la vida con optimismo. La catalana Ana Ramírez ganó la cuarta etapa consecutiva y reafirmó el triunfo final. Un dominio que no ha permitido respuesta en toda la prueba.

Este viernes termina la Titan Desert con la sexta etapa que tendrá lugar entre El Jorf t Maadid, con un recorrido de 64 kilómetros. Al principio habrá dificultades para atravesar un gran plató con pistas pedregosas y pequeñas travesías de ríos de arena. Conforme se acerquen a la meta, las pistas serán rápidas hasta desembocar en Maadid.