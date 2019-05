El Maratón de València, escala hacia los Juegos de Tokio

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP vuelve a activar su programa de superación deportiva 'Personal Best' con el que espera atraer a los mejores atletas nacionales e internacionales del panorama actual y este año preolímpico suma, además, un premio especial para aquellas marcas que supongan la clasificación para los JJOO de Tokio 2020. Para poder aspirar a este premio deberán superar sus mejores registros personales en el maratón de València y lograrlo por debajo de las 2h20:00 en el caso de los hombres y de 2h45:00 en mujeres.

Un año más la prueba organizada por la SD Correcaminos y el Ajuntament de València hará entrega de premios especiales, que van desde los 2.000 a los 4.000€, a los atletas adheridos a este programa, independientemente de su posición en la clasificación general. Además, la organización colaborará con los atletas seleccionados en el programa con el alojamiento y la manutención de los corredores en València.

Si la marca lograda en Valencia Ciudad del Running supone, además, la mínima para clasificarse para Tokio supondrá 2.000 euros adicionales a la superación de la Personal Best del atleta, siempre y cuando el atleta figure en la Start List de la Final Olímpica de Tokio de hombres y mujeres con su registro logrado en Maratón Valencia 2019. Para muchos atletas, València será clave en sus aspiraciones de estar en Tokio, como es el caso de la valenciana Marta Esteban.

Con el programa Personal Best, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP continúa la línea emprendida el año 2015 de consolidar la multiculturalidad y multiplicidad de países que aportan atletas de élite y semi-élite y premia el trabajo bien hecho y la superación personal en la carrera. Por este motivo, Maratón Valencia recuerda que "no se aceptará en Personal Best a corredores que hubieran cumplido sanción por dopaje tipificada como grave o muy grave por la IAAF, la WADA o la AESPAD, independientemente del momento de su trayectoria deportiva en el que fueran sancionados y de que ya hubieran cumplido la sanción". Los premios se abonarán una vez se conozca el resultado favorable de las pruebas antidopaje que se realicen en la carrera.

En la pasada edición, 46 atletas de 23 nacionalidades se inscribieron al programa con el objetivo de mejorar sus marcas. Finalmente, 38 atletas de 18 nacionalidades participaron en la prueba, de los cuales fueron premiados 10 atletas masculinos y 9 femeninas, lo que supuso un total de 45.000€ en premios. España fue el país con más premiados (5), seguido de Gran Bretaña (3).

Para formar parte de este programa, los interesados deberán enviar un correo electrónico a personalbest@maratonvalencia.com.

______