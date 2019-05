Escalofriante: Un velocista se clava una jabalina en un entrenamiento

El velocista estadounidense Elija Godwin ha vuelto a nacer tras un grave accidente mientras entrenaba. El atleta acabó en el hospital, donde le extrajeron hasta 15 centímetros de una jabalina que le había perforado un pulmón, con grave riesgo de neumotórax.



Elija Godwin se encontraba entrenando en las instalaciones de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos. Al parecer, mientras sprintaba marcha atrás, algo habitual en los velocistas, no se percató de una jabalina de un lanzamiento previo que seguía clavada en el césped.



La jabalina se le ensartó en la espalda, y le perforó un pulmón. El atleta recibió pronto la ayuda de los médicos y compañeros, que cortaron la jabalina ante el riesgo que entrañaba sacarla, algo que le hicieron ya en el hospital de Athens.



La Universidad de Georgia emitió un comunicado tranquilizador en el que indicó que el atleta está estable tras la cirugía. Godwin, que cumplirá 20 años en un mes, y especialista en 100 y 400 metros, además de relevos y triple salto, necesitará varios meses de recuperación.





Full recovery expected for UGA track athlete Elija Godwin after a scary situation: Godwin was impaled on a javelin after backing into it. Details in UGA release: pic.twitter.com/hHISG6NnV9