Fallece un ciclista de 34 años tras chocar contra una motocicleta

El ciclista irlandés Sean Lynch falleció este jueves como consecuencia de las fatales heridas que le produjo un accidente durante el Frank O'Rourke Memorial, disputado en la ciudad de Wexford (Irlanda) el pasado domingo, ha confirmado su club, el Drogheda Wheelers Cycling Club.



"Con gran tristeza, Drogheda Wheelers Cycling Club anuncia la muerte prematura de uno de sus miembros, Sean Lynch, tras un trágico accidente. El club desea aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todo el personal médico que se preocupaba por Sean tras el accidente y expresa su gratitud al Wexford Wheelers Cycling Club por su apoyo durante este difícil momento", indica el club ciclista, que envía sus condolencias "a la familia Lynch".



Lynch, de 34 años, disputaba la prueba el pasado domingo cuando chocó, sobre las 13.40 horas, con una motocicleta estacionada en el recorrido entre Adamstown y Carrickbyrne. Fue trasladado "con heridas graves" al Hospital General de Wexford, donde falleció este jueves.





