Vídeo: Batacazo de Putin durante un partido de hockey hielo

Vladimir Putin tuvo un contratiempo durante su habitual partido anual de exhibición de hockey hielo, en esta ocasión en Sochi. El presidente de Rusia se encontraba dando la vuelta de honor tras el partido, cuando tropezó con una alfombra colocada en uno de los laterales de la pista y cayó de bruces contra el hielo. Putin había marcado ocho goles en el partido de exhibición y se levantó tras la caída sin mayor problema para continuar con la vuelta de honor. Estas son las imágenes de lo ocurrido:





Russian President Vladimir Putin took a fall as he waved to the crowd during an ice-hockey game in Sochi. He scored eight goals during the exhibition match in what has become a yearly tradition. https://t.co/x0mN62qQoY pic.twitter.com/l6XCRrwsIB